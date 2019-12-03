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Derviş Zaim ‘Flaşbellek’ Filminin Çekimlerine Başladı
02 Aralık 2019 Pazartesi Saat 11:30

Derviş Zaim ‘Flaşbellek’ Filminin Çekimlerine Başladı

“Tabutta Rövaşata”, “Filler ve Çimen” ile “Gölgeler ve Suretler” gibi yapımlara imza atan Kıbrıslı Türk yönetmen Devriş Zaim yeni projesini başlattı. Senaryosunu da yazdığı “Flaşbellek” filminin çekimlerine başla

“Tabutta Rövaşata”, “Filler ve Çimen” ile “Gölgeler ve Suretler” gibi yapımlara imza atan Kıbrıslı Türk yönetmen Devriş Zaim yeni projesini başlattı.

Senaryosunu da yazdığı “Flaşbellek” filminin çekimlerine başlayan Zaim, ilk çekimi Gaziantep’te gerçekleştirdi.
Filmin oyuncu kadrosunda Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat bulunurken görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos üstleniyor.

Oyuncu kadrosu kadar hikayesiyle de dikkati çeken film, konusunu Suriye’de yaşanan olaylardan alıyor.
Gaziantep’in yanı sıra Konya’da da çekimleri sürecek “Flaşbellek”, Suriye’de yaşanan sürece insani açıdan yaklaşıyor.

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Derviş Zaim ‘Flaşbellek’ Filminin Çekimlerine Başladı Haberi

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