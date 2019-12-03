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Kktc’De İnternet Neden Yavaşladı?
02 Aralık 2019 Pazartesi Saat 11:31

Kktc’De İnternet Neden Yavaşladı?

KKTC’de internette yavaşlama yaşanıyor.  İnternet servis sağlayıcısı Nethouse, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yavaşlamaların nedeninin Türk Telekom çıkışlarından kaynaklandığını açıkladı.  Nethouse’un açık

KKTC’de internette yavaşlama yaşanıyor. 

İnternet servis sağlayıcısı Nethouse, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yavaşlamaların nedeninin Türk Telekom çıkışlarından kaynaklandığını açıkladı. 

Nethouse’un açıklaması şöyle:

“Değerli müşterilerimiz , saat 19:50 itibari ile Türk Telekom çıkışlarından kaynaklı tüm ada genelindeki internet çıkışlarında yavaşlık yaşanmaktadır. Bu durumdan dolayı zaman zaman yavaşlık ve sunuculara ping zamanlarının yükselmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Türk Telekom ekipleri arıza ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz”

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