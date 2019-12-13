13 Aralık 2019 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Erdoğan: İmzalayıp Bm’Ye Gönderdik,doğu Akdeniz’De Oyun Bozuldu
09 Aralık 2019 Pazartesi Saat 08:43

Erdoğan: İmzalayıp Bm’Ye Gönderdik,doğu Akdeniz’De Oyun Bozuldu

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Libya ile bir mutabakat metni imzaladı. Bu anlaşma meclisimizden geçti. Ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler’e gönderildi. Doğu Akdeniz’de oyun bozuldu.”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Libya ile bir mutabakat metni imzaladı. Bu anlaşma meclisimizden geçti. Ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler’e gönderildi. Doğu Akdeniz’de oyun bozuldu.” dedi.

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında;

‘Türkiye son 17 yılda tarihinin en büyük sıçramalarını yaşarken aynı zamanda tarihinin en büyük saldırıları ile karşı karşıya kalmıştır. Son dönemde Suriye’de ve sınırlarımız içerisinde yürüttüğümüz operasyonlar, Doğu Akdeniz’deki adımlarımız ülkemize yönelik adeta bir öfke patlamasına yol açtı. Suriye’de devam etmekte olan süreç Türkiye’nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemlidir. Dünyada hangi liderle görüştüysek “Suriye’den ne zaman çıkacaksınız?” dedi. Biz de sizin orada ne işiniz var dedik. Bizim 911 kilometre sınırımız var, sizin sınırınız var mı? Yok. DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz. DEAŞ’ın 3 bine ait teröristi oradan çıkartan biziz. Dünyada böyle bir mücadeleyi veren 2. bir ülke yok. Son 4’lü zirvede bunları konuştuk. Siz niye oradasınız? Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da “teşekkür ederiz, artık gidebilirsiniz” demedikten sonra biz oraları terk etmeyiz.

Türkiye Libya ile bir mutabakat metni imzaladı. Bu anlaşma meclisimizden geçti. Ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler’e gönderildi. Akdeniz’de oyun bozuldu. Bunlar skandal harekette yaptılar, Libya’nın büyükelçisini deport etti. Yaptın da ne oldu, ne kazandın. Şu anda biz Libya’daki kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Libya ile Türkiye arasında gayet ilginç, gayet güzel bir hat inşa ediyoruz.

Gemilerimizle bölgede araştırmalar devam ediyor. Zaman zaman uçaklarımız, helikopterlerimiz oralarda. Biz bu araştırmaları yapmaya devam edeğiz. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ne ise sonuna kadar takipçisi olacağız. Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz.

Karşılarında hazırlıklı bir Türkiye buldukları için istedikleri neticeyi elde edemiyorlar. Eskiden olduğu gibi Türkiye’yi itip kakamadıkları, yönlendiremedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkları için de muvazeneyi kaybediyorlar. Sonuçta geldiğimiz noktada Türkiye ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan güçlü bir yerde duruyor.’ dedi.

Bu haber toplam 143 defa okunmuştur
Erdoğan: İmzalayıp Bm’Ye Gönderdik,doğu Akdeniz’De Oyun Bozuldu Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Uganda’Da Sel Ve Heyelan: 16 Ölü
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 16 kişi yaşamını yitirdi. Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasita, ülkenin doğusundaki Bundibugyo bölgesinde şiddetli yağışların yol a...
Hindistan’Da Fabrikada Yangın Çıktı: 43 Ölü
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi. Yerel basındaki haberlere göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu’nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05....
Libya, Türkiye İle İmzalanan Mutabakatların Yürürlüğe Koyulmasında Kararlı
Libya’nın başkenti Trablus’taki Temsilciler Meclisi, Türkiye ile imzalanan “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ve “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını&...
Erdoğan: İmzalayıp Bm’Ye Gönderdik,doğu Akdeniz’De Oyun Bozuldu
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Libya ile bir mutabakat metni imzaladı. Bu anlaşma meclisimizden geçti. Ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler’e gönderildi. Doğu Akdeniz’de oyun bozuldu.”...
Çavuşoğlu:doğu Akdeniz’De Biz Kimseyle Savaşmak İstemiyoruz Ama Gemilerimi Korumam Gerekiy...
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz, KKTC’nin garantörüyüz. (Kıbrıs meselesinde) Biz çözüm bulmak için her şeyi yaptık. Rum tarafı bir anlaşma yapmak istemiyor. Doğal gaz arama faaliyetleri üzerine t...
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa’Ya Seyahat Uyarısında Bulundu
TC Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa’da bulunan ve Fransa&#...
Burkina Faso’Da Kiliseye Silahlı Saldırı
Burkina Faso’nun doğusunda kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişinin öldürüldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Yerel basındaki haberlere göre, Foutouri bölgesinde yer alan Hantoukoura&#...
Çin’De Cep Telefonu Kullanıcıları Yüz Taramasından Geçecek
Çin’de yürürlüğe giren yeni düzenleme ile cep telefonu kullanıcıları artık yüz taramasından geçecek. Çin’de, cep telefonuyla görüşme hizmeti veren şirketler artık kullanıcılarını yüz taramasından geçirmek ve bilgileri...
Lizbon Antlaşması 10 Yaşında
Avrupa Birliği’nin (AB) anayasası şeklinde tanımlanan Lizbon Antlaşması, yürürlüğe girmesinin 10. yılında Brüksel’de AB kurumlarının başkanlarının katıldığı resmi bir törenle kutlandı. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki ...
Gürcistan’Da Göstericiler Parlamento Binasını Yeniden Kuşattı
Gürcistan’da genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidar partisini protesto eden binlerce kişi, başkent Tiflis’te parlamento binasının karşısında bir kez daha toplandı...
Irak’Ta 13 Televizyon Ve Radyo Kanalına Ait Ofisler Kapatıldı
Irak Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu, “mesleki çalışma kurallarını ihlal ettikleri” gerekçesiyle 8 uydu kanalı ile 5 radyonun ofislerinin kapatılmasına karar verdi, 5 uydu kanalına da uyarı gönderdi. Komisyon Yönetim Kurulunu...
Netanyahu’Nun Partisinde Başkanlık Seçimi Yapılacak
Yolsuzluk dosyaları nedeniyle başı dertte olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğini yaptığı Likud Partisinin başkanlık seçimine gideceği bildirildi. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu ve Likud Partisi M...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans