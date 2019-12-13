Lider, Tuzla Deplasmanında

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde yenilgisiz lider olan KKTC Engelliler 9.haftada Tuzla Belediyesi’ne konuk olacak.

İlk sekiz haftada oynadığı tüm maçları kazanarak Süper Lig için büyük avantaj elde eden KKTC Engelliler 8 Aralık Pazar günü ligde 11.sırada yer alan Tuzla Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak. Maç TSİ ile 18.00’de başlayacak.

1.Lig

Takımlar O G M A.S Y.S P

1.KKTC 8 8 0 637 344 16

2.Yalova 8 7 1 518 421 15

3.Pendik 8 6 2 546 420 14

4.Antalya BŞB. 8 6 2 562 473 14

5G.Antep Eng. 8 6 2 528 439 14

6.Aksaray Bel. 8 3 5 457 505 11

7.Bornova 8 3 5 429 511 11

9.Bursa BESK 8 2 6 468 559 10

10.Konya Eng. 8 2 6 414 522 10

11.Tuzla Bel. 8 1 7 426 495 9

12.M.P Samsun 8 1 7 376 536 9