13 Aralık 2019 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!
09 Aralık 2019 Pazartesi Saat 08:44

75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!

 Sağlık Bakanlığı, KKTC’de bu yıl içerisinde 13 yeni vaka saptandığını, toplam 75 kişinin HIV virüsü taşıdığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, edinsel bağışıkl

 Sağlık Bakanlığı, KKTC’de bu yıl içerisinde 13 yeni vaka saptandığını, toplam 75 kişinin HIV virüsü taşıdığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, edinsel bağışıklık yetmezliği sendromu olan AIDS’in vücudun bağışıklık sistemini çöktüren bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, bu sistemin çöküşü ile AIDS hastalarının öldürücü olabilen bir dizi sağlık sorununa maruz kaldığı kaydedildi.

2018 YILINDA 770 BİN KİŞİ AIDS İLE İLİŞKİLİ TABLOLARLA HAYATINI KAYBETTİ

AIDS oluşumuna neden olan bu virüse HIV adı verildiği ifade edilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 37 milyon kişinin HIV virüsü taşıdığı, HIV pozitif kişilerin yüzde 60’ının antiretroviral tedavi aldığını ve 2018 yılında 770 bin kişi AIDS ile ilişkili tablolarla hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

VİRÜSÜN YAYILMASINI ENLEMEK İÇİN UYGULANABİLECEK TEK YOL KORUNMA…

AIDS’ten korunmanın bu tehlikeli ve ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için uygulanabilecek tek yol olduğuna işaret edilen açıklamada, korunma önlemlerinin tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduğu vurgulandı.

Korunmasız cinsel yolla bulaşmanın HIV enfeksiyonunun en sık bulaşma şekli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hasta kişiyle korunmasız kullanmadan yapılan cinsel temasla virüsün  bulaşabildiği vurgulandı.

Açıklamada korunma yolları şöyle sıralandı:

“Güvensiz ve korumasız cinsel temasta bulunulmamalıdır. Cilde hasar verecek herhangi bir kesici, delici alet yada iğne ile uygulama yapılacak ise sterilizasyon kurallarına uyulmalıdır.  Ülkemizde her türlü kan ve kan ürünleri gerekli testler yapıldıktan sonra hastalara verilmektedir. Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış tıbbi hizmet ya da diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır.”

KAN VE KAN ÜRÜNLERİYLE BULAŞMA

Kanda virüsün yoğun miktarda bulunması nedeniyle virüsü taşıyan kişilerden alınmış kan ve kan ürünlerinin ortak kullanılmasıyla da virüsün bulaştığına işaret edilen açıklamada, enjektör, dezenfekte edilmemiş, cerrahi malzemeler, kesici ve delici aletlerin kullanımı ile hastalığın bulaşabildiği kaydedildi.

ANNEDEN BEBEĞE BULAŞMA

Öte yandan HIV enfeksiyonunun gebelik süresince, doğum esnasında ve emzirme ile bebeğe geçebildiği belirtilen açıklamada, HIV pozitif annelerin bebeğini emzirmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada HIV’in bulaşmadığı durumlar ise şöyle sıralandı:

“Dokunmak, tokalaşmak ve sarılmak, gözyaşı, ter ve tükürükle, aynı havuzu banyoyu, tuvaleti, saunayı ve duşu paylaşmakla, giysilerin ortak kullanılmasıyla, tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak paylaşmakla, sinek, sivri sinek, böcek sokması ve hayvan ısırmasıyla, aynı telefon kulaklığını takmak ve kapı tokmağına dokunmakla.”

Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor! Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Iı. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu Daü’De Yapılıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye Ortopedik Protez ve Ortezciler Derneği, Bilimop ve Ottobock iş birliğinde 2’inci Ulusal Protez Ortez Sempozyumu gerçekleştiriyor… Mustafa ...
Yeni Yapay Nöron Alzheimer’La Mücadele Kullanılabilir
Bilim insanları yapay nöronlar geliştirerek insan bedenini onarmanın yeni bir yolunu buldu. Gerçek nöronlar gibi davranan küçük “beyin çipleri” gelecekte Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Bath Üniversitesi&...
75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!
 Sağlık Bakanlığı, KKTC’de bu yıl içerisinde 13 yeni vaka saptandığını, toplam 75 kişinin HIV virüsü taşıdığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, edinsel bağışıkl...
Kktc Vatandaşı 75 Kişi Hıv Tanısı İle Yaşıyor
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, HIV virüsünün (human immundeficiency virüs) dünyada ve KKTC’de din, dil, etnik köken, meslek, yaş, kadın, erkek, çocuk...
‘Koah Farkındalığı Ve Tütün Ürünlerinin Zararları’ Konferansı Düzenleniyor
KOAH Farkındalığı ve Tütün Ürünlerinin Zararları bugün tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı, bugün “KOAH Farkındalığı ve Tütün Ürünlerinin Zararları” konusunda konferans düzenliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fü...
Pilli:burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik Servisini Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi poliklinik servisini ziyaret ederek, sağlık personeli ve vatandaşlarla görüştü. Poliklinikte bulunan Röntgen, Hasta Kayıt ve Vezne, Laboratuvar ve Eczane bölümler...
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 22 Kasım Diş Hekimliği Günü Nedeniyle Basın Toplantısı Yaptı...
18- 24 Kasım Diş Hekimliği Günü ile Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, ağız....
Bugün 14 Kasım Diyabet Günü
Bugün 14 Kasım Diyabet Günü.. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği gün dolayısıyla mesaj yayımladı, uyarılarda bulundu.. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, hastalıktan korunmak için;...
Sağlık Bakanlığı’Ndan Organ Bağışı Kampanyası.. Bugüne Kadar 511 Kişi Bağışçı Oldu...
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısla toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Sağlık Bakanı Ali Pilli, Organ Nakli Koordinasyon Kurulu üyes...
İskele Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti 17 Köye Hizmet Veriyor
İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde sosyal yardım maaşı alanlara, özel gereksinimliler, 65 yaş ve üzerindekilere evde sağlık hizmeti veriyor. İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, haftanın iki gününde Belediye bünye...
Pilli:lefkoşa’Ya Yeni Bir Hastane Yapılması Olmazsa Olmazımız
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, İstanbul temasları çerçevesinde, TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldi. TC Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde “6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı” ile “HIMSS’19 Euras...
Kamagra içeriği yenilendi
Kamagra 100mg içeriği yenilenerek daha etkili hale getirildi, kamagra jel artık tadıyla perfomans ile adından daha çok ses ettireceğe benziyor. Neler bu değişikler ?
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans