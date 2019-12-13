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“Masal İçinde” Adlı Sinetiyatro 4 Ocak’Ta Kktc’De Sahnelenecek
09 Aralık 2019 Pazartesi Saat 08:45

“Masal İçinde” Adlı Sinetiyatro 4 Ocak’Ta Kktc’De Sahnelenecek

Sinema Teknolojisini Tiyatroya Taşıdılar Adına “Sinetiyatro” dediler. Bu yeni tarz Kıbrıs’ta ilk kez Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sahnelenecek. Adanalı yönetmen Serkan Özyumşak’ın tiyatro ve sinema sanatın

Sinema Teknolojisini Tiyatroya Taşıdılar Adına “Sinetiyatro” dediler.

Bu yeni tarz Kıbrıs’ta ilk kez Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sahnelenecek.

Adanalı yönetmen Serkan Özyumşak’ın tiyatro ve sinema sanatını uyum içinde birleştirerek sahnelediği oyun, kullanılan teknik itibarı ile çocuklara farklı bir deneyimi sunuyor.

“Masal İçinde” oyunu KKTC’de ilk kez 4 Ocak 2020’de Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de çocuk izleyicilerle buluşacak.

DB/BRT

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