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19 Mart 2020 Perşembe Saat 01:04
Cumhurbaşkanlığı, Seçimi Erteleniyor...
Başbakan Ersin Tatar, 26 Nisanda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi yönünde bir görüş birliğinin oluştuğunu söyledi.
Siyasi parti liderleriyle Başbakanlık’ta bir araya gelen Tatar, basına açıklamalar yaptı. Başbakan Tatar, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi konusunda bir görüş birliği oluştu. Yarın Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı ile de görüşerek sürecin nasıl ilerleyeceğine karar vereceğiz" dedi.
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