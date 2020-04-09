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Steroid Sipariş Nereden Alınır
Steroid Nedir?
Anabolik steroidler ilk kez 1930’larda bulunmuş ve sentezlenmiştir. Günümüzde halen kemik gelişimi, erkek ergenliğini uyarmak, kanser ve AIDS gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
Steroidleri, insan vücudunda doğal yollarla üretilen hormonların insan eliyle üretilmiş kimyasal versiyonları olarak düşünebilirsiniz. Bu hormonlar organların, dokuların ve hücrelerin işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Vücudunuzun sağlıklı olması için bu hormonlara ihtiyacınız vardır. Steoridlerin kortikosteroid ve anabolik steroid olarak iki çeşidi vardır.
Anabolik steroidler ile ilgili senelerdir süregelen bir tartışma söz konusudur.
Vücut geliştirme sporu ile uğraşanlar dışında bazı çok ünlü atletler, futbolcular, basketbolcular, yüzücüler vs de bu grup ilaçlardan faydalanmışlardır.
Seneler içerisinde bu ilaçların haksız rekabete yol açtığı bildirilmiş ve insan sağlığına olan zararları da göz önünde bulundurularak doping ilaç olarak kabul edilip yasaklılar listesine eklenmiştir.
Bu nedenden dolayı profesyonel sporcuların bu maddeleri kullanması minimalize edilse de, amatör çapta özellikle vücut geliştirme ile uğraşanlar engellenememiştir.
AAS’lerin bazı çeşitleri kimi hastalıkların medikal tedavinde kullanıldığı için bunların eczanelerden temini zor olmamaktadır. Bu durum AAS’lerin kullanım kolaylığını arttırmaktadır.
Androjen Anabolik Steroid’ler hem anabolik hem de androjenik etkiye sahip moleküllerdir ve bu oran molekülden moleküle değişmektedir.
Steroid’in Etkileri Nelerdir?
-
Hızlı kas gelişimi sağlar (kortizolu bloke eder ve protein sentezini arttıran RNA’yı arttırır)
-
Yüksek düzeyde dayanıklılık ve güç artışı sağlar.
-
Yağ yakımına yardımcı olur.
Steroid Yan Etkileri?
İlaçları ne kadar süreyle ve hangi dozda aldığınıza bağlı olarak yan etkiler değişiklik gösterebilir. Kısa dönem kullanımı kilo alma, yüzde şişkinlik, baş dönmesi, ruh hali değişiklikleri ve uyumada zorluk gibi şeylere neden olabilir. Bunun yanında akme problemi, kan şekeri ve tansiyon sorunlarına yol açabilir. Ayrıca kortikosteroidler bağışıklık sisteminizi devre dışı bıraktığı için enfeksiyonlara yakalanma riskiniz artabilir. Uzun vadede ise kortokisteroidlerin daha ciddi yan etkileri olabilir. Ancak bu tarz ilaçları doktor gözetiminde alacağınızdan doktorunuz ne süreyle ve hangi dozlarda tedavinizi sürdürmeniz gerekeceğini takip edecek ve yan etkiler için gerekli önerileri size söyleyecektir.
Nereden Orjinal Steroid Sipariş Verebirim?
İnternet dünyasında steroid sipariş verebileceğiniz birçok site mevcuttur. Orijinal olarak satışı gerçekleştirilmeyen steroidlere boşa para vermemek için bu ürünün siparişini vereceğiniz zaman siteyi iyice araştırıp ona göre bir yol haritası belirlemeniz gerekir.
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