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Kredi ve Risk Raporu Takibi Nasıl Yapılır?
Bankalarda ne kadar kredinizin olduğunu, kaç bankanın kredi kartı kullandığınızı, mevcut hesap ve borç durumunuzu öğrenmek için uzun süre zaman harcamanız gerekmiyor. Çünkü artık tüm bunları çok daha kolay bir şekilde öğrenmenizin yolları var. Bu noktada sizlere Findeks tarafından sunulan hizmetlerden söz etmeliyiz. Çünkü Findeks tarafından sunulan hizmetler sayesinde pek çok bilgiye hem hızlı hem de kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.
Öncelikle Findeks risk raporu ile tüm kredilerinizin tek bir raporda görüntülenmesini sağlayabildiğini belirtelim. Risk raporunda bulabileceğiniz bilgilere ise kısa bir liste ile örnek verebiliriz:
- Findeks kredi puanınız
- Kredi notunuzdaki değişimler
- Kredi puanınızın Türkiye ortalaması ile kıyaslaması
- Kaç tane kredili ürüne sahip olduğunuz
- Mevcut kredi kartlarınız ve kredili mevduat hesaplarınız
- Bankalardaki kredili ürünleriniz
- Bankalardaki borç bilgileriniz
- Limitleriniz
- Kredili ürünlerinizin açık ya da kapalı olduğu bilgisi
Bu bilgilere banka şubelerine giderek de ulaşılabilir. Ancak bunun çok ciddi bir zaman gerektirdiğini de vurgulamak gerekiyor. Günümüzde herkesin ortak problemi zamansızlık olduğundan gereksiz bir zaman kaybı yaşamak yerine tüm verileri tek bir raporda görüntülemek elbette herkes için daha caziptir.
Yukarıda sıralanan veriler arasında kuşkusuz en önemli olanı kredi notudur. Çünkü kredi notunun düşük olması ticari anlamda kişinin önünde önemli bir engele dönüşüyor. Kredili ürün kullanmak isteyenler ret cevabı alabiliyor ve aynı zamanda araç kiralarken, ev alırken ya da benzeri durumlarda da önemini belli ediyor. İşte bu gibi durumlarda devreye yine Findeks tarafından sunulan ‘Not Danışmanım’ hizmeti giriyor.
Kişinin kredi puanının yükselmesi için neler yapılabileceği bu alanda uzman ekipler tarafından inceleniyor. Bu sayede doğru hamleler ile kredi notunun yükselmesi sağlanıyor. Bu ve benzeri konularda daha fazla bilgi edinmek isterseniz Findeks internet sitesine tıklayabilirsiniz. Bu arada siteye tıkladığınızda mutlaka Findeks kampanyaları sayfasına da göz atın. Bu kampanyalar çok sayıda kişi için önemli ayrıcalıklar sunabiliyor. Kampanyalardan faydalanmak için ne yapmanız gerektiği konusunda bilgi almak için de siteye tıklamanız yeterli olacak
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