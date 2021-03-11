11 Mart 2021 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kredi ve Risk Raporu Takibi Nasıl Yapılır?
24 Şubat 2021 Çarşamba Saat 09:05

Kredi ve Risk Raporu Takibi Nasıl Yapılır?

Bankalarda ne kadar kredinizin olduğunu, kaç bankanın kredi kartı kullandığınızı, mevcut hesap ve borç durumunuzu öğrenmek için uzun süre zaman harcamanız gerekmiyor.

Bankalarda ne kadar kredinizin olduğunu, kaç bankanın kredi kartı kullandığınızı, mevcut hesap ve borç durumunuzu öğrenmek için uzun süre zaman harcamanız gerekmiyor. Çünkü artık tüm bunları çok daha kolay bir şekilde öğrenmenizin yolları var. Bu noktada sizlere Findeks tarafından sunulan hizmetlerden söz etmeliyiz. Çünkü Findeks tarafından sunulan hizmetler sayesinde pek çok bilgiye hem hızlı hem de kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Öncelikle Findeks risk raporu ile tüm kredilerinizin tek bir raporda görüntülenmesini sağlayabildiğini belirtelim. Risk raporunda bulabileceğiniz bilgilere ise kısa bir liste ile örnek verebiliriz:

  • Findeks kredi puanınız
  • Kredi notunuzdaki değişimler
  • Kredi puanınızın Türkiye ortalaması ile kıyaslaması
  • Kaç tane kredili ürüne sahip olduğunuz
  • Mevcut kredi kartlarınız ve kredili mevduat hesaplarınız
  • Bankalardaki kredili ürünleriniz
  • Bankalardaki borç bilgileriniz
  • Limitleriniz
  • Kredili ürünlerinizin açık ya da kapalı olduğu bilgisi

Bu bilgilere banka şubelerine giderek de ulaşılabilir. Ancak bunun çok ciddi bir zaman gerektirdiğini de vurgulamak gerekiyor. Günümüzde herkesin ortak problemi zamansızlık olduğundan gereksiz bir zaman kaybı yaşamak yerine tüm verileri tek bir raporda görüntülemek elbette herkes için daha caziptir.

Yukarıda sıralanan veriler arasında kuşkusuz en önemli olanı kredi notudur. Çünkü kredi notunun düşük olması ticari anlamda kişinin önünde önemli bir engele dönüşüyor. Kredili ürün kullanmak isteyenler ret cevabı alabiliyor ve aynı zamanda araç kiralarken, ev alırken ya da benzeri durumlarda da önemini belli ediyor. İşte bu gibi durumlarda devreye yine Findeks tarafından sunulan ‘Not Danışmanım’ hizmeti giriyor.

Kişinin kredi puanının yükselmesi için neler yapılabileceği bu alanda uzman ekipler tarafından inceleniyor. Bu sayede doğru hamleler ile kredi notunun yükselmesi sağlanıyor. Bu ve benzeri konularda daha fazla bilgi edinmek isterseniz Findeks internet sitesine tıklayabilirsiniz. Bu arada siteye tıkladığınızda mutlaka Findeks kampanyaları sayfasına da göz atın. Bu kampanyalar çok sayıda kişi için önemli ayrıcalıklar sunabiliyor. Kampanyalardan faydalanmak için ne yapmanız gerektiği konusunda bilgi almak için de siteye tıklamanız yeterli olacak

Bu haber toplam 11701 defa okunmuştur
Kredi ve Risk Raporu Takibi Nasıl Yapılır? Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Kredi ve Risk Raporu Takibi Nasıl Yapılır?
Bankalarda ne kadar kredinizin olduğunu, kaç bankanın kredi kartı kullandığınızı, mevcut hesap ve borç durumunuzu öğrenmek için uzun süre zaman harcamanız gerekmiyor.
Sevgililer Gününde Ne Alsam Diye Düşünen Erkeklere Öneriler
Çiftler için yılın en özel, en romantik ve en unutulmaz günü kuşkusuz sevgililer günüdür. Erkekler kimi zaman bu özel günde sevdiklerine ne hediye alacakları konusunda kararsız kalabiliyor.
Bafra’da Eşsiz Maviliklere Karşı Bir Tatil Deneyimi!
Gazimağusa’ya 40 kilometre uzaklıkta yer alan Bafra, göz alıcı manzaraları, muhteşem plajları, eşsiz mavilikleri ve lüks otelleri ile Kıbrıs’ın popüler tatil merkezlerinden birisidir.
BiodermaSensibio ile Hassasiyet Kontrol Altında!
Cilt çevresel faktörlere karşı direncini kaybettiğinde hassaslaşır ve kurumaya başlar.Bu hassasiyet kişiden kişiye farklılık gösterir.
Finansçı Dayı ile Bankacılık İşlemleri
Günümüzde banka ile işi olmayan hiç kimse yoktur sanırım. Hepimizin yolu bir şekilde bankacılık işlemlerine düşüyor. Peki finansçı dayıya hiç yolunuz düştü mü?
İstanbul’da Görülmesi Gereken Yerler
Eşsiz şehir İstanbul. Tüm güzelliğiyle, tarihiyle, müzeleriyle, saraylarıyla ve birbirinden güzel parklarıyla doyasıya gezilecek şehirlerden biri.
Geleceğin Aydınlarına Konforlu Öğrenci Yurtları
Öğrenci yurtları elbette birçok öğrenci ve veli tarafından ince elenip sık dokunan bir konu olmaktadır. Özellikle velilerin bir takım konularda endişe yaşadığı bu durum, öğrenciler içinse okul sevinciyle birleşerek tatlı bir heyecana...
CE işareti hangi ürünlerde şarttır ve neden gereklidir?
Büyüyen ve gelişen dünyanın üretim gücü de her geçen gün daha artmaya devam ediyor.
Kktc Tercüme Bürosu Hizmeti
Yavru vatan diye tabir ettiğimiz ve ülkemizin parçası olan Kıbrıs Türk cumhuriyeti, Akdeniz’in incilerinden ve en güzel adalarından biridir.
Yabancı dil eğitiminde İrlanda
Dil kursları, dil okulları veya eğitim kurumları… Her bir alan kendine göre bazı özelliklere sahip olup yabancı dil eğitimi veren alanlardır.
En İyi Kıbrıs Araç Kiralama Şirketi
Kıbrıs’ta 7 Adımda En İyi Araç Kiralama Şirketi Seçmek
İstanbul’da nerede oturmalı? En uygun semtler, yeni gelişen projeler
Satılık daire arayanlar için, hangi semtler daha uygun fiyat avantajı sunuyor; konut projeleri hangi ilçeleri değerlendiriyor? Gelin göz gezdirelim…
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans