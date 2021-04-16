Old City Hırsızları yakalandı

Yiğitler Burcu’ndan Güney Kıbrıs’a geçmek isterken yakalanan 2 Bangladeş uyruklu şahsın, Mağusa’da 1 ay önce “Old City” isimli mağazada meydana gelen yarım milyonluk saat ve takı hırsızlığı zanlıları olduğu ortaya çıktı.

Zanlılar Safıur Rahman Kısor ile Nazmul Hossain tasarruflarında, Old City isimli mağazadan çalınan 30 adet takı ve 52 adet saat ile suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar önceki gün önce “1’inci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçlaması ile Askeri Mahkeme’ye çıkarılırken, dün de “Dükkan açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar” suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

1000 TL NAKİT PARA HENÜZ BULUNAMADI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Şükrü Hafız mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Safıur Rahman Kısor ile Nazmul Hossain’in 23 Şubat 2021 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Mağusa’da “Old City” isimli mağazanın cam giriş kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırarak içeriye girdiklerini açıkladı.

Zanlıların kasa çekmecesinden bin TL ve vitrindeki yaklaşık toplam değerleri 500 bin TL olan 30 adet çelik ve gümüş takılar ile 52 adet kol saati sirkat ettiklerini kaydeden Hafız, ayni gün geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlı Kısor ile Hossain’in 20 Mart 2021 tarihinde Güney Kıbrıs’a kaçmak için Lefkoşa’da Yiğitler Burcu’nda askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada tespit edildiklerini aktaran Hafız zanlıların tasarrufundaki çantada yapılan kontrolde ise sirkat edilen 30 adet çelik ve gümüş takı ile 50 adet kol saatinin tespit edildiğini ancak sirkat edilen bin TL’nin ise bulunamadığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığına işaret eden Hafız, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.