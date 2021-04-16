- Tek dozluk aşı Avrupada askıya alındı
- Rum kesiminde vaka sayıları artıyor
- Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- Dursun Oğuz, Ankarada
- İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- Mutfak İçin Mobilya Seçimi Nasıl Yapılmalı?
- Güney Kıbrıs’ta 410 yeni vaka, 2 Ölü
- 500 TL’lerin ödeneceği sektörler açıklandı
- Old City Hırsızları yakalandı
- Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- Tatar, CTP heyetini kabul edecek
- Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- Kredi ve Risk Raporu Takibi Nasıl Yapılır?
- Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- Emekli maaşları bugün, kamu çalışanları da Cuma günü ödenecek
- Fuat Oktay,Ekonomik Örgütler Platformu ile görüştü
- Tatar,Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli
- Taçoy,700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz
- Fuat Oktay mali protokol için bu hafta ülkemize geliyor
- Sevgililer Gününde Ne Alsam Diye Düşünen Erkeklere Öneriler
- Thy İletişim ve Anadolujet Telefon Numaraları
- Cumhurbaşkanlığı, Seçimi Erteleniyorr...
- Bakan Pilli, hastaneye kaldırıldı
- Salamis Otel Karantinası görüntülendi
- 8 Martta Kadına Bıçaklı Saldırı
- Lefkoşa da trafik kazası
- KKTC ye 500 yataklı hastane
- Yeni Yapay Nöron Alzheimer’La Mücadele Kullanılabilir
- Iı. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu Daü’De Yapılıyor
- Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları Yapıldı
- Lider, Tuzla Deplasmanında
- Diyalog-Arenasporkolik Galibiyetle Tanıştı
- 75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!
- Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Ve Sporcularını Kabul Etti
- Tek dozluk aşı Avrupada askıya alındı
- Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- Dursun Oğuz, Ankarada
- İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- Rum kesiminde vaka sayıları artıyor
- 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- Tatar, CTP heyetini kabul edecek
- 500 TL’lerin ödeneceği sektörler açıklandı
- Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- Old City Hırsızları yakalandı
- Güney Kıbrıs’ta 410 yeni vaka, 2 Ölü
- Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- Fuat Oktay,Ekonomik Örgütler Platformu ile görüştü
- Emekli maaşları bugün, kamu çalışanları da Cuma günü ödenecek
- Taçoy,700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz
- Fuat Oktay mali protokol için bu hafta ülkemize geliyor
- Cumhurbaşkanlığı, Seçimi Erteleniyorr...
- Bakan Pilli, hastaneye kaldırıldı
Old City Hırsızları yakalandı
Yiğitler Burcu’ndan Güney Kıbrıs’a geçmek isterken yakalanan 2 Bangladeş uyruklu şahsın, Mağusa’da 1 ay önce “Old City” isimli mağazada meydana gelen yarım milyonluk saat ve takı hırsızlığı zanlıları olduğu ortaya çıktı.
Zanlılar Safıur Rahman Kısor ile Nazmul Hossain tasarruflarında, Old City isimli mağazadan çalınan 30 adet takı ve 52 adet saat ile suçüstü tespit edilerek tutuklandı.
Zanlılar önceki gün önce “1’inci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçlaması ile Askeri Mahkeme’ye çıkarılırken, dün de “Dükkan açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar” suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.
1000 TL NAKİT PARA HENÜZ BULUNAMADI
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Şükrü Hafız mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Safıur Rahman Kısor ile Nazmul Hossain’in 23 Şubat 2021 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Mağusa’da “Old City” isimli mağazanın cam giriş kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırarak içeriye girdiklerini açıkladı.
Zanlıların kasa çekmecesinden bin TL ve vitrindeki yaklaşık toplam değerleri 500 bin TL olan 30 adet çelik ve gümüş takılar ile 52 adet kol saati sirkat ettiklerini kaydeden Hafız, ayni gün geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Zanlı Kısor ile Hossain’in 20 Mart 2021 tarihinde Güney Kıbrıs’a kaçmak için Lefkoşa’da Yiğitler Burcu’nda askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada tespit edildiklerini aktaran Hafız zanlıların tasarrufundaki çantada yapılan kontrolde ise sirkat edilen 30 adet çelik ve gümüş takı ile 50 adet kol saatinin tespit edildiğini ancak sirkat edilen bin TL’nin ise bulunamadığını açıkladı.
Yürütülen soruşturmanın yeni başladığına işaret eden Hafız, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.
Mahkeme zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
- 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- Old City Hırsızları yakalandı
- Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- » Tek dozluk aşı Avrupada askıya alındı
- » Rum kesiminde vaka sayıları artıyor
- » Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- » Dursun Oğuz, Ankarada
- » İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- » 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- » Mutfak İçin Mobilya Seçimi Nasıl Yapılmalı?
- » Güney Kıbrıs’ta 410 yeni vaka, 2 Ölü
- » 500 TL’lerin ödeneceği sektörler açıklandı
- » Old City Hırsızları yakalandı
- » Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- » Tatar, CTP heyetini kabul edecek
- » Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- » Kredi ve Risk Raporu Takibi Nasıl Yapılır?
- » Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- » Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- » Emekli maaşları bugün, kamu çalışanları da Cuma günü ödenecek
- » Fuat Oktay,Ekonomik Örgütler Platformu ile görüştü
- » Tatar,Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli
- » Taçoy,700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz
- » Fuat Oktay mali protokol için bu hafta ülkemize geliyor
- » Sevgililer Gününde Ne Alsam Diye Düşünen Erkeklere Öneriler
- » Thy İletişim ve Anadolujet Telefon Numaraları
- » Cumhurbaşkanlığı, Seçimi Erteleniyorr...
- » Bakan Pilli, hastaneye kaldırıldı
- » Salamis Otel Karantinası görüntülendi
- » 8 Martta Kadına Bıçaklı Saldırı
- » Lefkoşa da trafik kazası
- » KKTC ye 500 yataklı hastane
- » Yeni Yapay Nöron Alzheimer’La Mücadele Kullanılabilir
- » Iı. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu Daü’De Yapılıyor
- » Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları Yapıldı
- » Lider, Tuzla Deplasmanında
- » Diyalog-Arenasporkolik Galibiyetle Tanıştı
- » 75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!
- » Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Ve Sporcularını Kabul Etti
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans