Tatar, CTP heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

Tatar, siyasi partilerle Cenevre öncesi bilgilendirme toplantılarına bugün saat 17.00’de CTP Genel Başkanı ve heyetiyle devam edecek. Müteakip günlerde Meclis’te temsil edilen tüm parti başkanları ve heyetleriyle ayrı ayrı görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, ilk toplantısını dün UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hamza Ersan Saner ve Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen ile gerçekleştirmişti.