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Mağusa’da 360gr uyuşturucu
23 Mart 2021 Salı Saat 07:34

Mağusa’da 360gr uyuşturucu

Narkotik ekipleri Mağusa’da düzenledikleri operasyonda 360 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Tutuklanan zanlı Güvener mahkemede ilginç iddialarda bulundu.

Narkotik ekipleri dün akşam saatlerinde aldıkları bir ihbar üzerine Çanakkale bölgesinde 360 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Elektrik direği altına bırakılan uyuşturucu maddeyi almaya gelen İbrahim Görkem Güvener, polisin pusu görevi ile suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı Güvener bugün “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis mahkemede zanlı Güvener’in polisi fark etmesi üzerine uyuşturucu maddeyi bırakıp kaçmaya çalışırken makul güç kullanılarak alıkonulduğunu söylerken, mahkemede konuşan zanlı Güvener “ben ağır uyuşturucu bağımlısıyım ve bugüne kadar da Narkotik ile hiç sorun yaşamadım. Bana çok büyük kumpas kuruldu. Uyuşturucu istediğim şahıs beni arayıp 50 gram attığını söyledi, 360 gram nerden çıktı? Ben malı bile görmedim, ellemedim. Arabadan iner inmez beni yakaladılar bu güne kadar hiç kaçmaya çalışmadım bu kez de kaçmadım, ben böyle muamele görmedim bugüne kadar, adına makul güç dediler kollarımı kan gren yapıyorlardı” şeklinde konuştu.

Güvener mahkemede ayrıca yıllardır uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ancak cezaevine her girdiğinde, bilmediklerini de öğrenerek daha profesyonel çıktığını söyledi. Güvener devlete çağrı yaparak “Devlet bağımlılara yardım eli uzatsın. Ben kurtulmak istiyorum, tedavi olmak istiyorum. Bağımlıları cezaevine atmak yerine Türkiye’de olduğu gibi sahip çıkıp tedavi imkanı sağlayıp topluma geri kazandırsınlar” şeklinde konuştu.

UYUŞTURUCUYU ALMAYA GELDİĞİNDE YAKALANDI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Osman Üreten mahkemede verdiği ifadesinde, 21 Mart 2021 tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da Çanakkale Futbol Sahası arakasında motosikletli bir şahsın yol kenarında bulunan elektrik direkleri yanında şüpheli bir şekilde durduğunun öğrenildiğini söyledi.

Ayni saatlerde bölgeye gidilerek yapılan kontrolde elektrik direğinin yanında naylon poşet içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten Üreten, söz konusu poşetin kim veya kimler tarafından alınacağının tespit edilmesi için pusu görevine başlandığını aktardı.

Pusu görevi esnasında, PA 040 plakalı araç ile gelen zanlı İbrahim Görkem Güvener’in, araçtan inip direk yanındaki içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunduğu poşeti aldığı sırada tespit edildiğini belirten Üreten, zanlının söz konusu maddeyi bırakıp kaçmaya çalıştığı belirterek zanlının makul güç kullanılıp alıkonulduğunu söyledi.

Zanlı huzurunda naylon poşet içerisinde yapılan kontrolde 360 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin tespit edildiğini aktaran Üreten, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Zanlı Güvener’in ayni gün gönüllü ifade vererek söz konusu maddelerin kendisine ait olduğunu ve bu maddeleri kendi isteği üzerine Güney Kıbrıs’ta kalan bir şahıs tarafından bırakıldığını, söz konusu şahsın da adını ve soyadını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten Üreten, aranan bir şahsın olduğunu söyleyerek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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Mağusa’da 360gr uyuşturucu Haberi

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