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Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ülkemizin önde gelen iş insanlarından Halil Falyalı’nın uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi sonucu ülkede adeta olağanüstü hal durumu yaşanıyor.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin bölgelerden derlediği bilgilere göre tüm polis teşkilatı teyakkuza geçmiş durumda.
Şu sırlarda onlarca polis ülkenin tüm sınır kapılarında kontrol yapıyor.
Ercan Havalimanı dahil tüm liman ve Güney-Kuzey sınırlarında polisler devriye atıyor.
Şüpheli görülen tüm şahıslar kontrol edilirken olaya karıştığı öne sürülen PM 648 plakalı araç her yerde aranıyor.
Öte yandan olayın tanıklarının ifadelerinin alınmaya devam ettiği gelen bilgiler arasında.
Ne olmuştu?
İş insanı Halil Falyalı, Çatalköy’de akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, saldırının ardından, koruması Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Saldırıda, başından ve vücudundan isabet alarak ağır yaralanan Falyalı, ilk olarak Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Halil Falyalı tüm müdahalelere rağmen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde vefat etmişti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans