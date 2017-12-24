24 Aralık 2017 Pazar
Erdoğan, Kudüs Kararından Memnun
Erdoğan, Kudüs Kararından Memnun
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısının 9'a kar...
Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
Güzelyurt Belediyesi, okullara yönelik yeni yıl şölenleri organize etti. Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklama...
49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
49 yaşındaki Bilge Bilkay Barut, Gönyeli’de misafir olarak kaldığı evde bu sabah ölü bulundu. Polis bültenine göre,...
Paramedikler Günü
Paramedikler Günü
Bugün Dünya Paramedikler Günü. Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği, gün nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ziy...
TÜRKİYE
“Uluslararası Onkoloji Bilimleri Kongresi” Antalya’Da Yapıldı Turkcell Kktc'de Şirket Kurmaya Karar Verdi Albayrak'tan Yaz Saati Uygulaması Açıklaması: “Aynı İstikamette Devam Üniversite Giriş Sistemi Değişiyor Erdoğan, Putin İle Telefonla Görüştü Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türkmen Kardeşlerimize Yönelik Bir Fiili Müdahale Olursa Askeri Oper... Tc İçişleri Bakanı Soylu: "dünyayı Yönettiğini Zannedenler, Bizi Bir Fanusun İçine Koymaya Çalı...
SPOR
Futbolda Hafta Bugün Oynanacak Maçla Tamamlanacak Ydü Deplasmanda Galip Futbol Tenisi’Nde Uluslararası Heyecan Driftin 2017 Şampiyonu Enver Haskasap Taekwondocular Hem Lig Hem Ferdi Müsabakalarda Yarıştı Futbolda 8. Hafta Bu Akşam Başlıyor Yakın Doğu Üniversitesi Macaristan’I Fethetti
İspanya Başbakanı Rajoy: Yasalar İçinde Diyaloga Hazırım
İspanya Başbakanı Rajoy: Yasalar İçinde Diyaloga Hazırım İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ayrılıkçıların çoğunluğu elde ettiği Katalonya'daki seçimlerin ardından kurul...

OTOMOBİL
Almanya, Türkiye’Ye Müzakerelerin Devamı İçin Çağrıda Bulundu
Almanya, Türkiye’Ye Müzakerelerin Devamı İçin Çağrıda Bulundu Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkil...

OTOMOBİL
Erdoğan İle Putin Telefonda Görüştü
Erdoğan İle Putin Telefonda Görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde, Suriye&...

OTOMOBİL
Ayvasıl Şehitleri Bugün Anıldı
Ayvasıl Şehitleri Bugün Anıldı Milli Mücadele ve Şehitler Haftası sürüyor. Hafta kapsamında bugün Ayvasıl Şehitleri, Türkeli Şehitliği’nde düzenle...

OTOMOBİL
Özgürgün: Bm’Nin Kudüs Kararı Bir Dönüm Noktasıdır
Özgürgün: Bm’Nin Kudüs Kararı Bir Dönüm Noktasıdır Başbakan Hüseyin Özgürgün, BM Genel Kurulu’nun Kudüs konusunda ezici çoğunlukla aldığı kararın, çok önemli ve memnu...

OTOMOBİL
Seçime Yönelik Kamuoyu Yoklamalarının Açıklanmasının Son Günü Yarın
Seçime Yönelik Kamuoyu Yoklamalarının Açıklanmasının Son Günü Yarın 7 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel seçimi için süreç işliyor. Yarın seçime yönelik kamuoyu yoklamaları...

OTOMOBİL
Özgürgün, Bugün Gerçekleştirilen Mahkeme Sonrasında Boşandı
Özgürgün, Bugün Gerçekleştirilen Mahkeme Sonrasında Boşandı Başbakan Hüseyin Özgürgün eşi Hatice Dilek Karakuzu’dan bugün boşandı. Başbakan Hüseyin Özgün’ün avukatı Şefik Aşçı...

OTOMOBİL
Trump’In Kudüs Tehdidine Türkiye Dünya Ülkelerinden Tepki
Trump’In Kudüs Tehdidine Türkiye Dünya Ülkelerinden Tepki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın üye ülkelere yönelik teditlerinin gölgesinde Kud...

SAĞLIK
Daü’De Şehitleri Anma Paneli Düzenlendi
Daü’De Şehitleri Anma Paneli Düzenlendi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği işb...

LEFKOŞA
Şehitler Gönyeli’De Yapılan Törenle Anıldı
Şehitler Gönyeli’De Yapılan Törenle Anıldı Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler bugün Gönyeli’de yapılan törenle anıldı. Bele...

OTOMOBİL
Kktc Açıklarında 43 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Kktc Açıklarında 43 Yabancı Uyruklu Yakalandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 43 yabancı uyruklu bulundu. Mer...

OTOMOBİL
Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı
Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. ...

OTOMOBİL
İlkokullara Yönelik Arp İle Terapi Çalışması
İlkokullara Yönelik Arp İle Terapi Çalışması Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “çocuklar, gençler ve toplumun geleceğini olumsuz etkileyen riskl...

OTOMOBİL
Ysk’Dan Uyarı
Ysk’Dan Uyarı Yüksek Seçim Kurulu, Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesi gereği, se...

OTOMOBİL
Siber: Yasa Gereği Görev Sonunda Mal Beyanında Bulunulmalı
Siber: Yasa Gereği Görev Sonunda Mal Beyanında Bulunulmalı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Halkın Partisi ve Temiz Toplum Derneği tarafından Cumhuriyet Meclisi Başkan...

OTOMOBİL
Kudüs Tasarısı Abd’Nin Tehditlerine Rağmen Bm’De Kabul Edildi
Kudüs Tasarısı Abd’Nin Tehditlerine Rağmen Bm’De Kabul Edildi BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı karar reddedildi. ABD Başk...

OTOMOBİL
Sivil Savunma Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi
Sivil Savunma Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi. Sivil Savunma Teşki...

LEFKOŞA
Denktaş: Devletimize Sahip Çıkarak Geleceğimizi Güvenle Kurmak Zorundayız
Denktaş: Devletimize Sahip Çıkarak Geleceğimizi Güvenle Kurmak Zorundayız Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Adamızın bu acıları bir da...

LEFKOŞA
El Sanatları Kooperatifi Yılsonu Sergisi Açıldı
El Sanatları Kooperatifi Yılsonu Sergisi Açıldı KKTC El Sanatları Kooperatifi’nin yıl sonu sergisi açıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın hi...

OTOMOBİL
Çaluda, Kıbrıs Konusunda Konferans Verdi
Çaluda, Kıbrıs Konusunda Konferans Verdi Güney Güvenlik Okulu tarafından düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs” başlıklı konferans Türkiye’deki...

OTOMOBİL
Koopbank, Tak’In 44’Üncü Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
Koopbank, Tak’In 44’Üncü Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı KOOPBANK, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (T.A.K) 44’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Genel Müdür Vekili Nevzat Üstün ile H...

OTOMOBİL
EKONOMİ
Temmuzda Hayat Pahalılaştı Ürün Bedellerinin Tamamı Ödendi Şubat’Ta Hayat Ucuzladı İhracat Ve İthalatta Gerileme Var Süt Bedelleri Ödendi Sanayi Odası Denetimleri Geçti 2015 Yılı enflasyon rakamları açıklandı
POLİTİKA
CTP Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na Doğan Şahali seçildi Cumhuriyet Meclisi Toplantısı Tamamlandı Saner, UBP’yi karalamaya kimsenin hakkı yoktur Bakanlar kurulu toplantısı tamamlandı Meclis olağanüstü toplandı UBP Başkanlığına bir aday daha CTP-BG Yeni Genel Sekterini seçti
SAĞLIK
Erdoğan, Kudüs Kararından Memnun Trump’In Kudüs Tehdidine Türkiye Dünya Ülkelerinden Tepki Deepsea Metro-2 Türkiye Yolunda Yavuz Yılmaz Bugün Son Yoluluğuna Uğurlanıyor Bozdağ: Abd, Bu Tutumunda Israr Etmemelidir Tc Dışişleri Bakanlığı’Ndan Yeni Kurulan Avusturya Hükümetine Eleştiri Mesut Yılmaz’In Acı Günü
OTOMOBİL
Özgürgün, Bugün Gerçekleştirilen Mahkeme Sonrasında Boşandı Seçime Yönelik Kamuoyu Yoklamalarının Açıklanmasının Son Günü Yarın Özgürgün: Bm’Nin Kudüs Kararı Bir Dönüm Noktasıdır Ayvasıl Şehitleri Bugün Anıldı Erdoğan İle Putin Telefonda Görüştü Almanya, Türkiye’Ye Müzakerelerin Devamı İçin Çağrıda Bulundu İspanya Başbakanı Rajoy: Yasalar İçinde Diyaloga Hazırım
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