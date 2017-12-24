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- Kktcell Adana Deplasmanında
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- Seçime Yönelik Kamuoyu Yoklamalarının Açıklanmasının Son Günü Yarın
- Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
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- İspanya Başbakanı Rajoy: Yasalar İçinde Diyaloga Hazırım
- Genç Güreşçiler Son Ayak İçin Minderde
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- İit Bm’Nin ‘Kudüs Kararını’ Memnuniyetle Karşıladı
- Almanya, Türkiye’Ye Müzakerelerin Devamı İçin Çağrıda Bulundu
- Lefke-Dtb Mücadelesi Brt 2’De
- İngiltere Başbakan Yardımcısı “Tüzük İhlali” Yaptığı Kesinleşince İstifa Etti
- Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı
- Filipinler’De Feribot Battı: Kayıp 88 Kişi Aranıyor
- Kktc Açıklarında 43 Yabancı Uyruklu Yakalandı
- Şehitler Gönyeli’De Yapılan Törenle Anıldı
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- İlkokullara Yönelik Arp İle Terapi Çalışması
- Paşa’Dan Sporculara Ziyaret
- Emre Ve Cahit’Ten Başarılı Sonuç
- Mormenekşe Ufuk Fırat’A Emanet
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- Siber: Yasa Gereği Görev Sonunda Mal Beyanında Bulunulmalı
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- Ysk’Dan Uyarı
Gerileri
- Erdoğan, Kudüs Kararından Memnun
- Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
- 49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
- Paramedikler Günü
- İspanya Başbakanı Rajoy: Yasalar İçinde Diyaloga Hazırım
- Almanya, Türkiye’Ye Müzakerelerin Devamı İçin Çağrıda Bulundu
- Erdoğan İle Putin Telefonda Görüştü
- Ayvasıl Şehitleri Bugün Anıldı
- Özgürgün: Bm’Nin Kudüs Kararı Bir Dönüm Noktasıdır
- Seçime Yönelik Kamuoyu Yoklamalarının Açıklanmasının Son Günü Yarın
- Özgürgün, Bugün Gerçekleştirilen Mahkeme Sonrasında Boşandı
- Trump’In Kudüs Tehdidine Türkiye Dünya Ülkelerinden Tepki
- Daü’De Şehitleri Anma Paneli Düzenlendi
- Şehitler Gönyeli’De Yapılan Törenle Anıldı
- Kktc Açıklarında 43 Yabancı Uyruklu Yakalandı
- Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı
- İlkokullara Yönelik Arp İle Terapi Çalışması
- Ysk’Dan Uyarı
- Siber: Yasa Gereği Görev Sonunda Mal Beyanında Bulunulmalı
- Kudüs Tasarısı Abd’Nin Tehditlerine Rağmen Bm’De Kabul Edildi
- İspanya Başbakanı Rajoy: Yasalar İçinde Diyaloga Hazırım
- Almanya, Türkiye’Ye Müzakerelerin Devamı İçin Çağrıda Bulundu
- Erdoğan İle Putin Telefonda Görüştü
- Ayvasıl Şehitleri Bugün Anıldı
- Özgürgün: Bm’Nin Kudüs Kararı Bir Dönüm Noktasıdır
- Seçime Yönelik Kamuoyu Yoklamalarının Açıklanmasının Son Günü Yarın
- Özgürgün, Bugün Gerçekleştirilen Mahkeme Sonrasında Boşandı
- Şehitler Gönyeli’De Yapılan Törenle Anıldı
- Kktc Açıklarında 43 Yabancı Uyruklu Yakalandı
- Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı
TÜRKİYE
- “Uluslararası Onkoloji Bilimleri Kongresi” Antalya’Da Yapıldı Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, kanser hastaları için "Onko TV"nin yayına başla...
- Turkcell Kktc'de Şirket Kurmaya Karar Verdi Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, KKTC'de işletme konusu internet servis sağlayıcılığı olan şirket kurulmasına k...
- Albayrak'tan Yaz Saati Uygulaması Açıklaması: “Aynı İstikamette Devam TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın yaz saati uygulamasıyla ilgili dünkü kararının ...
- Üniversite Giriş Sistemi Değişiyor Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite giriş sistemine ilişkin, "Şu an uygulanmak...
- Erdoğan, Putin İle Telefonla Görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta bölgedeki son...
- Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türkmen Kardeşlerimize Yönelik Bir Fiili Müdahale Olursa Askeri Oper... Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yasa dışı referandumuna ilişk...
- Tc İçişleri Bakanı Soylu: "dünyayı Yönettiğini Zannedenler, Bizi Bir Fanusun İçine Koymaya Çalı... TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyayı yönettiğini zannedenler, bizi bir fanusun içine koymaya çalışıyorla...
“Uluslararası Onkoloji Bilimleri Kongresi” Antalya’Da Yapıldı Turkcell Kktc'de Şirket Kurmaya Karar Verdi Albayrak'tan Yaz Saati Uygulaması Açıklaması: “Aynı İstikamette Devam Üniversite Giriş Sistemi Değişiyor Erdoğan, Putin İle Telefonla Görüştü Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Türkmen Kardeşlerimize Yönelik Bir Fiili Müdahale Olursa Askeri Oper... Tc İçişleri Bakanı Soylu: "dünyayı Yönettiğini Zannedenler, Bizi Bir Fanusun İçine Koymaya Çalı...
İspanya Başbakanı Rajoy: Yasalar İçinde Diyaloga Hazırım İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ayrılıkçıların çoğunluğu elde ettiği Katalonya'daki seçimlerin ardından kurul...
Almanya, Türkiye’Ye Müzakerelerin Devamı İçin Çağrıda Bulundu Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkil...
Erdoğan İle Putin Telefonda Görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde, Suriye&...
Ayvasıl Şehitleri Bugün Anıldı Milli Mücadele ve Şehitler Haftası sürüyor. Hafta kapsamında bugün Ayvasıl Şehitleri, Türkeli Şehitliği’nde düzenle...
Özgürgün: Bm’Nin Kudüs Kararı Bir Dönüm Noktasıdır Başbakan Hüseyin Özgürgün, BM Genel Kurulu’nun Kudüs konusunda ezici çoğunlukla aldığı kararın, çok önemli ve memnu...
Seçime Yönelik Kamuoyu Yoklamalarının Açıklanmasının Son Günü Yarın 7 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel seçimi için süreç işliyor. Yarın seçime yönelik kamuoyu yoklamaları...
Özgürgün, Bugün Gerçekleştirilen Mahkeme Sonrasında Boşandı Başbakan Hüseyin Özgürgün eşi Hatice Dilek Karakuzu’dan bugün boşandı. Başbakan Hüseyin Özgün’ün avukatı Şefik Aşçı...
Trump’In Kudüs Tehdidine Türkiye Dünya Ülkelerinden Tepki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın üye ülkelere yönelik teditlerinin gölgesinde Kud...
Daü’De Şehitleri Anma Paneli Düzenlendi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği işb...
Şehitler Gönyeli’De Yapılan Törenle Anıldı Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler bugün Gönyeli’de yapılan törenle anıldı. Bele...
Kktc Açıklarında 43 Yabancı Uyruklu Yakalandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 43 yabancı uyruklu bulundu. Mer...
Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. ...
İlkokullara Yönelik Arp İle Terapi Çalışması Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “çocuklar, gençler ve toplumun geleceğini olumsuz etkileyen riskl...
Ysk’Dan Uyarı Yüksek Seçim Kurulu, Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesi gereği, se...
Siber: Yasa Gereği Görev Sonunda Mal Beyanında Bulunulmalı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Halkın Partisi ve Temiz Toplum Derneği tarafından Cumhuriyet Meclisi Başkan...
Kudüs Tasarısı Abd’Nin Tehditlerine Rağmen Bm’De Kabul Edildi BM Genel Kurulunda yapılan oylamayla, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı karar reddedildi. ABD Başk...
Sivil Savunma Personeline, İş Güvenliği Eğitimi Verildi Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi. Sivil Savunma Teşki...
Denktaş: Devletimize Sahip Çıkarak Geleceğimizi Güvenle Kurmak Zorundayız Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Adamızın bu acıları bir da...
El Sanatları Kooperatifi Yılsonu Sergisi Açıldı KKTC El Sanatları Kooperatifi’nin yıl sonu sergisi açıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın hi...
Çaluda, Kıbrıs Konusunda Konferans Verdi Güney Güvenlik Okulu tarafından düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs” başlıklı konferans Türkiye’deki...
EKONOMİ
- Temmuzda Hayat Pahalılaştı Devlet Planlama Örgütü enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayı Hayat Pahalılığı oranı yüzde 0.88 oldu....
- Ürün Bedellerinin Tamamı Ödendi Toprak Ürünleri Kurumu, 2015 yılında alımını yaptığı zahire bedellerinin ödendiğini duyurdu.
- Şubat’Ta Hayat Ucuzladı Devlet Planlama Örgütü, Şubat ayı hayat pahalılığı oranını yüzde eksi 0.17 olarak açıkladı.
- İhracat Ve İthalatta Gerileme Var KKTC Merkez Bankası, 2015 dördüncü çeyrek rakamlarına göre; hem ihracatta hem de ithalatta gerileme var.
- Süt Bedelleri Ödendi 16 - 31 Aralık döneminde Süt Endüstrisi Kurumu’na süt veren 779 üreticiye toplam 8.496.078.02 TL’lik ödeme gerçekle...
- Sanayi Odası Denetimleri Geçti K. T. Sanayi Odası’nın denetimleri geçerek Türk Standartları Enstitüsü’nden TS-EN ISO 9001 kalite belgesini aldığı ...
- 2015 Yılı enflasyon rakamları açıklandı Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2015 yılı enflasyon rakamının yüzde 7.78 çıkarak yılsonu tahmini ...
POLİTİKA
- CTP Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na Doğan Şahali seçildi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na Doğan Şahali seçildi. CTP’den verilen bilgiye göre, CT...
- Cumhuriyet Meclisi Toplantısı Tamamlandı Maliye Bakanı Birikim Özgür, geçtiğimiz hafta yapılan İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs zirvesine değinerek, Kıbrı...
- Saner, UBP’yi karalamaya kimsenin hakkı yoktur Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ercan Havalimanı konusundaki tartışmaların ardından güncel konuşmalar yapıldı....
- Bakanlar kurulu toplantısı tamamlandı Bakanlar Kurulu, bugün, yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptı.
- Meclis olağanüstü toplandı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olağanüstü toplanan mecliste müzakere sürecinde gelinen son aşamayı değerlendiriyor....
- UBP Başkanlığına bir aday daha Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, 31 Ekim’de yapılacak parti kurultayında başkanlığ...
- CTP-BG Yeni Genel Sekterini seçti Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçlerin (CTP-BG) Genel Sekreterliğine Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman seçil...
SAĞLIK
- Erdoğan, Kudüs Kararından Memnun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısının 9'a kar...
- Trump’In Kudüs Tehdidine Türkiye Dünya Ülkelerinden Tepki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın üye ülkelere yönelik teditlerinin gölgesinde Kud...
- Deepsea Metro-2 Türkiye Yolunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı Deepsea Metro-2 isimli gemin...
- Yavuz Yılmaz Bugün Son Yoluluğuna Uğurlanıyor Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze hastaneden Marmara ...
- Bozdağ: Abd, Bu Tutumunda Israr Etmemelidir Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulan Kudüs&#...
- Tc Dışişleri Bakanlığı’Ndan Yeni Kurulan Avusturya Hükümetine Eleştiri Türkiye, Avusturya’da yeni kurulan hükümetin programında "Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile müzakereleri kes...
- Mesut Yılmaz’In Acı Günü Türkiye’nin eski başbakanlarından Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, İstanbul Beykoz'daki evinde s...
Erdoğan, Kudüs Kararından Memnun Trump’In Kudüs Tehdidine Türkiye Dünya Ülkelerinden Tepki Deepsea Metro-2 Türkiye Yolunda Yavuz Yılmaz Bugün Son Yoluluğuna Uğurlanıyor Bozdağ: Abd, Bu Tutumunda Israr Etmemelidir Tc Dışişleri Bakanlığı’Ndan Yeni Kurulan Avusturya Hükümetine Eleştiri Mesut Yılmaz’In Acı Günü
OTOMOBİL
- Özgürgün, Bugün Gerçekleştirilen Mahkeme Sonrasında Boşandı Başbakan Hüseyin Özgürgün eşi Hatice Dilek Karakuzu’dan bugün boşandı. Başbakan Hüseyin Özgün’ün avukatı Şefik Aşçı...
- Seçime Yönelik Kamuoyu Yoklamalarının Açıklanmasının Son Günü Yarın 7 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel seçimi için süreç işliyor. Yarın seçime yönelik kamuoyu yoklamaları...
- Özgürgün: Bm’Nin Kudüs Kararı Bir Dönüm Noktasıdır Başbakan Hüseyin Özgürgün, BM Genel Kurulu’nun Kudüs konusunda ezici çoğunlukla aldığı kararın, çok önemli ve memnu...
- Ayvasıl Şehitleri Bugün Anıldı Milli Mücadele ve Şehitler Haftası sürüyor. Hafta kapsamında bugün Ayvasıl Şehitleri, Türkeli Şehitliği’nde düzenle...
- Erdoğan İle Putin Telefonda Görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde, Suriye&...
- Almanya, Türkiye’Ye Müzakerelerin Devamı İçin Çağrıda Bulundu Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkil...
- İspanya Başbakanı Rajoy: Yasalar İçinde Diyaloga Hazırım İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ayrılıkçıların çoğunluğu elde ettiği Katalonya'daki seçimlerin ardından kurul...
Özgürgün, Bugün Gerçekleştirilen Mahkeme Sonrasında Boşandı Seçime Yönelik Kamuoyu Yoklamalarının Açıklanmasının Son Günü Yarın Özgürgün: Bm’Nin Kudüs Kararı Bir Dönüm Noktasıdır Ayvasıl Şehitleri Bugün Anıldı Erdoğan İle Putin Telefonda Görüştü Almanya, Türkiye’Ye Müzakerelerin Devamı İçin Çağrıda Bulundu İspanya Başbakanı Rajoy: Yasalar İçinde Diyaloga Hazırım
- Paramedikler Günü
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- » Çavuşoğlu, Kudüs Tasarısına İlişkin, Güçlü Bir Destek Bekliyoruz
- » Tak Yönetim Kurulu Meclis Başkanı Siber’İ Ziyaret Etti
- » Tc Dışişleri Bakanlığı’Ndan Yeni Kurulan Avusturya Hükümetine Eleştiri
- » Mesut Yılmaz’In Acı Günü
- » Bozdağ: Abd, Bu Tutumunda Israr Etmemelidir
- » Meclis Yılın Son Birleşimini Gerçekleştirdi
- » Ysk Başkanı Şefik Yeni Sistemde Nasıl Oy Kullanılacağını Anlattı
- » Ercan’Da Para Kambiyo Yasası’Na Aykırı Hareket Eden İki Yolcu Tespit Edildi
- » Polisler İle İlgili Yasa Önerisi Komiteye Geri Çekildi
- » Özgürgün, Şehitler Haftası Nedeniyle Mesajı Yayımladı
- » Gardiyanoğlu, İstifa Etti
- » Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’In Oğlu Ölü Bulundu
- » Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı
- » Avustralya, Irak Ve Suriye’Deki Savaş Uçaklarını Geri Çekiyor
- » Ayvasıl Şehitleri Bugün Anıldı
- » Yemen’Deki Kolera Salgını
- » Kktcell Adana Deplasmanında
- » Erdoğan İle Putin Telefonda Görüştü
- » Ferdi Çiftçi: Okçuluğu Geliştirmeye Çalışıyoruz
- » Özgürgün: Bm’Nin Kudüs Kararı Bir Dönüm Noktasıdır
- » Özgürgün, Bugün Gerçekleştirilen Mahkeme Sonrasında Boşandı
- » Seçime Yönelik Kamuoyu Yoklamalarının Açıklanmasının Son Günü Yarın
- » Güzelyurt Belediyesi Okullara Yönelik Yeni Yıl Şöleni Düzenledi
- » Paramedikler Günü
- » Meksika’Da Orduya Polis Yetkisi Verildi
- » İspanya Başbakanı Rajoy: Yasalar İçinde Diyaloga Hazırım
- » Genç Güreşçiler Son Ayak İçin Minderde
- » Erdoğan, Kudüs Kararından Memnun
- » Kupa’Da Finale Yükselen İlk Takım Ukü Erkekleri
- » 49 Yaşındaki Kadın Kalp Krizinden Öldü
- » Driftte Final Yarışı 24 Aralık’Ta
- » Putin, Abd’Nin Güvenlik Stratejisini “Agresif” Olarak Nitelendirdi
- » İit Bm’Nin ‘Kudüs Kararını’ Memnuniyetle Karşıladı
- » Almanya, Türkiye’Ye Müzakerelerin Devamı İçin Çağrıda Bulundu
- » Lefke-Dtb Mücadelesi Brt 2’De
- » İngiltere Başbakan Yardımcısı “Tüzük İhlali” Yaptığı Kesinleşince İstifa Etti
- » Bakan Çavuşoğlu’Ndan Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı
- » Filipinler’De Feribot Battı: Kayıp 88 Kişi Aranıyor
- » Kktc Açıklarında 43 Yabancı Uyruklu Yakalandı
- » Şehitler Gönyeli’De Yapılan Törenle Anıldı
- » Potanın Galipleri Ydü Ve Mapfree
- » İlkokullara Yönelik Arp İle Terapi Çalışması
- » Paşa’Dan Sporculara Ziyaret
- » Emre Ve Cahit’Ten Başarılı Sonuç
- » Mormenekşe Ufuk Fırat’A Emanet
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- » Siber: Yasa Gereği Görev Sonunda Mal Beyanında Bulunulmalı
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- » Ysk’Dan Uyarı
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