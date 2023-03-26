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Tavukistan Marka Tescilini Aldı
26 Mart 2023 Pazar Saat 10:28

Tavukistan Marka Tescilini Aldı

Tavukistan Marka Tescilini Aldı

Türkiye Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belgelendirme görevinin verildiği Türk Patent Enstitüsü Tavukistan marka tescilini almasına onay verdi. Tavukistan marka ve logosu resmen tescil edilmiş oldu.

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