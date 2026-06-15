10. Sinde Ralli Sprint’te Zafer Bozalanlar-Evrensel Ekibinin

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen 10. Sinde Ralli Sprint’te, Çağkan Bozalanlar ve Hasan Evrensel ikilisi genel klasman birinciliğini elde ederek yarışın galibi oldu.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen 10. Sinde Ralli Sprint’te, Çağkan Bozalanlar ve Hasan Evrensel ikilisi genel klasman birinciliğini elde ederek yarışın galibi oldu.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen 10. Sinde Ralli Sprint, motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta ekipler, zorlu etaplarda hız ve teknik becerilerini sergileyerek dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarış boyunca üstün bir performans ortaya koyan Çağkan Bozalanlar ve Hasan Evrensel ikilisi, genel klasmanda en iyi dereceyi elde ederek organizasyonun kazananı oldu. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışta rekabet son etaba kadar sürerken, Bozalanlar-Evrensel ekibi başarılı performansıyla rakiplerini geride bırakarak 10. Sinde Ralli Sprint’i zirvede tamamladı. Motor sporları takviminde önemli organizasyonlardan biri olarak gösterilen yarış, hem sporculara hem de izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.