100. Gazi Koşusu rekor kırdı!

Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda büyük bir heyecana sahne oldu.

Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda büyük bir heyecana sahne oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen tarihi yarışta zafere, jokeyliğini efsane isim Halis Karataş’ın yaptığı Bay Nalçakan ulaştı. 100. Gazi Koşusu, tribünlerde de tarihi bir kalabalığa sahne oldu.

Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen organizasyonu 67 bin 200 yarışsever takip ederek Gazi Koşusu tarihinde seyirci rekoru kırıldı.