1174 gündür kaçaktı, trafik kontrolünde yakalandı

Polis mahkemede, 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu ekiplerinin Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda Ali Boy önünde gerçekleştirdiği trafik denetimi sırasında KJ 292 plakalı aracı kullanan zanlının durdurulduğunu aktardı.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 1.174 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Polis, zanlının ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların başlatıldığını, ayrıca ülkede başka bir suça karışıp karışmadığının da araştırılacağını belirterek soruşturmanın selameti açısından 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, talebi değerlendirerek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.