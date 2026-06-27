14. Uluslararası Lapta Turizm Festivali Muhteşem Bir Açılışla Başladı

Festivale vatandaşlar ve bölge halkı yoğun ilgi gösterirken, festival alanı gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Açılış programına katılan yüzlerce ziyaretçi, birbirinden farklı etkinlikler, kültürel gösteriler ve sahne performanslarıyla unutulmaz bir gün yaşadı.

Festivale vatandaşlar ve bölge halkı yoğun ilgi gösterirken, festival alanı gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Açılış programına katılan yüzlerce ziyaretçi, birbirinden farklı etkinlikler, kültürel gösteriler ve sahne performanslarıyla unutulmaz bir gün yaşadı.

Festivalin uluslararası kimliğini yansıtan organizasyonda, Bulgaristan, Ukrayna ve Türkiye’den gelen halk dansları ekipleri de sahne alarak kendi ülkelerine özgü folklor gösterilerini sergiledi. Büyük beğeni toplayan performanslar, festivale farklı kültürlerin renklerini taşıyarak izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Festivalin ilk gününde oluşan yoğun katılım, Lapta’nın kültürel ve turistik değerlerine duyulan ilgiyi bir kez daha gözler önüne sererken, festival boyunca düzenlenecek etkinlikler için de büyük bir heyecan oluşturdu.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden festival, eğlence, kültür ve sosyal yaşamı bir araya getirerek katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı. Festival alanında kurulan stantlar da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

14. Uluslararası Lapta Turizm Festivali, önümüzdeki günlerde de birbirinden renkli etkinlikler, konserler, halk dansları gösterileri ve çeşitli kültürel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Festival coşkusunun tüm hızıyla sürdüğü Lapta’da, organizasyonun ikinci gününde de yoğun katılım bekleniyor.