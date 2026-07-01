15 Temmuz’un 10. yılı “İrade bizim, zafer bizim” temasıyla anılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü kapsamında medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü kapsamında medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Duran, hain darbe girişiminin milletin iradesiyle püskürtülmesinin 10. yılında anma etkinliklerinin ana temasının “İrade Bizim, Zafer Bizim!” olarak belirlendiğini açıkladı.

Duran, 15 Temmuz’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde milletin, ordunun ve güvenlik güçlerinin kahramanlığıyla akamete uğratıldığını vurgulayarak, “Biz 15 Temmuz’u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz” dedi.

Etkinlikler kapsamında 81 ilde anma çadırları, nöbetler, sancak koşuları, konserler, tiyatro gösterileri, 3D mapping, drone gösterileri ve “Sessiz Tanıklık” enstalasyonu gibi birçok program düzenlenecek. Yurt dışında da paneller yapılacak. TRT’nin dizileri, belgeseller, kitaplar ve Millî Hafıza Projesi ile gençlere ve geleceğe güçlü bir aktarım hedefleniyor.

10. yıl, sadece bir anma değil; millî hafızanın kurumsallaştığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.