15 Temmuz’un 10. yılında “Millî İrade ve Demokratik Direnç” paneli düzenlenecek

KIBRIS 13

Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 02:02 | Güncellendi: 14.07.2026 01:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında “Millî İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz Paneli” düzenlenecek.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında “Millî İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz Paneli” düzenlenecek. Panel, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 18.00’de, KKTC Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. “İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla düzenlenecek etkinlikte, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında millî irade, demokrasi ve toplumsal direncin önemi ele alınacak.