15 yaşındaki çocuğun telefonunu çaldı, yetmedi yerde sürükledi

Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde 15 yaşındaki M.E.B.’nin telefonunu gasp ettiği, araçla sürükleyerek yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan 24 yaşındaki A.Ç mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde 15 yaşındaki M.E.B.’nin telefonunu gasp ettiği, araçla sürükleyerek yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan 24 yaşındaki A.Ç mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Mehmet Sevinç olguları aktardı. Polis, zanlının 5 Temmuz 2026 tarihinde, saat 00.15 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde 15 yaşındaki M.E.B.’nin telefonunun gasp etme ve araçla sürükleyerek, yaralanmasına neden olma suçlamasıyla 6 Temmuz’da tutuklandığını söyledi. Polis, M.E.B.’nin, ifadesinde zanlının yanına yaklaşarak saati sorması üzerine saate bakmak için I-Phone 17 pro max marka cep telefonu cebinden çıkardığı sırada, kılıfı içerisinde 100 Euro nakit paranın bulunduğu cep telefonunu elinden alıp olay yerinden konu aracı sürerek kaçtığı sırada, aracın ön kapısına tutunması sonucu sürüklendiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının ise uyuşturucu almak için M.E.B. ile buluştuğunu, buluştukları noktada M.E.B.’in uyuşturucuyu hassas terazi ile tartıp kendisine verdiğini, kendisinin de 100 euro para verdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının ifadesinin devamında M.E.B.’in 100 eurou aldıktan sonra elinde tuttuğu diğer 100 euroyu almaya çalıştığını, boğazına çakı dayadığını, bu nedenle aracı sürüp kaçmaya çalıştığını anlattığını açıkladı. Polis, yapılan araştırma, incelenen kamera görüntülerinde zanlı ile M.E.B.’in olay yerinde bir araya geldiklerini, aracın yanında 12 dakika durduklarını, sonrasında zanlının aracı sürdüğünü görüldüğünü kaydetti. Polis, ikinci kez ifadesinde başvurulan M.E.B.’in çelişkili ifadeler verdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, olay yerinde yapılan incelemede bir adet hassas terazi bulunduğunu, üzerinde uyuşturucu olmadığına dair tespit için analize gönderildiğini açıkladı. Polis, ayrıca terazi ve araç üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını kaydetti. Zanlının aracında yapılan aramada bir adet çakı ele geçirildiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, detaylı araştırma yapacaklarını ifade ederek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.