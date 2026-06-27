155 Polis İmdat Hattındaki Yönlendirme Sorunu Vatandaşları Mağdur Ediyor

KIBRIS 42

Yayınlama: 27 Haziran 2026 Cumartesi 22:15 | Güncellendi: 28.06.2026 12:20 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Özellikle acil polis müdahalesi gerektiren durumlarda doğrudan ilgili birime ulaşmak isteyen vatandaşlar, çağrıların önce 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yönlendirilmesinin zaman kaybına yol açtığını ifade ediyor. Yaşanan gecikmelerin bazı olaylarda müdahale sürecini olumsuz etkilediği belirtilirken, vatandaşlar sistemin daha hızlı ve etkin çalış…

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Özellikle acil polis müdahalesi gerektiren durumlarda doğrudan ilgili birime ulaşmak isteyen vatandaşlar, çağrıların önce 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yönlendirilmesinin zaman kaybına yol açtığını ifade ediyor. Yaşanan gecikmelerin bazı olaylarda müdahale sürecini olumsuz etkilediği belirtilirken, vatandaşlar sistemin daha hızlı ve etkin çalışacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Kamuoyunda artan şikayetler üzerine gözler yetkililere çevrilirken, vatandaşlar acil durumlarda polis ekiplerine en kısa sürede ulaşılabilmesini sağlayacak çözümlerin hayata geçirilmesini bekliyor. “Acil durumlarda saniyelerin bile önemli olduğu unutulmamalı” diyen vatandaşlar, yaşanan aksaklıkların giderilerek hizmet kalitesinin artırılmasını istiyor.