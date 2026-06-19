16 paket uyuşturucuyla yakalanan zanlı serbest

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma ve Tasarruf” suçlarında tutuklanan zanlı J.C.E. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma ve Tasarruf” suçlarında tutuklanan zanlı J.C.E. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Tutku Kızıltaç olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamından zanlının kullanımında bulunan araç kontrol amaçlı olarak durdurup yapılan kontrolde Zanlının tasarrufunda 16 paket halinde yaklaşık 11 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 565 TL nakit para da bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini, ülkede öğrenci izni ile kaldığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.