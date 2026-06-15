2. Geleneksel Gülseren Ataker Karadan Olta ile Balık Avlama Anı Müsabakası tamamlandı

Girne Belediyesi’nin katkılarıyla, Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği kapsamında düzenlenen 2. Geleneksel Gülseren Ataker Karadan Olta ile Balık Avlama Anı Müsabakası, dün Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nda yapıldı.

Girne Belediyesi’nin katkılarıyla, Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği kapsamında düzenlenen 2. Geleneksel Gülseren Ataker Karadan Olta ile Balık Avlama Anı Müsabakası, dün Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nda yapıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Girne Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi, Dernek Kulüp ve Birlikler’in iş birliğinde” düzenlenen organizasyonda, sabahın erken saatlerinde bir araya gelen balıkçılar ve deniz tutkunları kıyıdan olta ile balık avlamak için yarıştı.

Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri, Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği kapsamında düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.