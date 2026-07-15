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2 yaşındaki çocuk 7 metreden düştü

KIBRIS 33
Yayınlama: 15 Temmuz 2026 Çarşamba 16:10 | Güncellendi: 17.07.2026 11:14 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Gazimağusa&#8217;da bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki bir çocuk yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
2 yaşındaki çocuk 7 metreden düştü

Gazimağusa’da bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki bir çocuk yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Polis açıklamasına göre, sabah saat 07.00 sıralarında kaldığı apartman dairesinin yatak odası penceresinden balkona geçen 2 yaşındaki çocuk, balkondan zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi