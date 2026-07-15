2 yaşındaki çocuk 7 metreden düştü

Gazimağusa’da bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, 2 yaşındaki bir çocuk yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Polis açıklamasına göre, sabah saat 07.00 sıralarında kaldığı apartman dairesinin yatak odası penceresinden balkona geçen 2 yaşındaki çocuk, balkondan zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.