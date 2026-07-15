20 Temmuz kutlamaları nedeniyle dron ve hava sporlarına geçici yasak

Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri ve prova uçuşları nedeniyle hava sporları faaliyetleri ile dron kullanımına geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri ve prova uçuşları nedeniyle hava sporları faaliyetleri ile dron kullanımına geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, 17 Temmuz 2026 Cuma günü 10.30-13.30 saatleri arasında ile 18-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 17.00-20.30 saatleri arasında tüm hava sporları faaliyetleri ve dron uçuşları yasak olacak.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, vatandaşların belirtilen tarih ve saatlerde getirilen yasağa uymalarının önem taşıdığını belirtti.