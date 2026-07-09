20 Temmuz tören provası nedeniyle Lefkoşa’da bazı yollar pazar günü trafiğe kapatılacak

KIBRIS 9

Yayınlama: 09 Temmuz 2026 Perşembe 22:12 | Güncellendi: 09.07.2026 20:16 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Polis, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü tören provası kapsamında pazar günü saat 07.00’den itibaren Honda trafik ışıkları kavşağı, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasındaki yolun prova süresince trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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Polis, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü tören provası kapsamında pazar günü saat 07.00’den itibaren Honda trafik ışıkları kavşağı, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasındaki yolun prova süresince trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sürücüler için Organize Sanayi Bölgesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa şehir merkezi, Güzelyurt ve Girne yönlerine alternatif güzergahlar belirlendi. Polis, prova boyunca tüm sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri çağrısında bulundu.