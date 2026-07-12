“2025’ten daha iyi geçecek”

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını belirterek 2026 sezonundan umutlu konuştu:

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını belirterek 2026 sezonundan umutlu konuştu:

‘Ada Kıbrıs’ın başarısı… Müsteşar Aktunç, “Ada Kıbrıs” tanıtım kampanyasının Türkiye özelinde olumlu sonuç verdiğini ifade ederek Avrupa pazarında yaşanan daralmada bölgedeki savaşın ve güvenlik algısının etkili olduğunu dile getirdi. 2026 yılı Mayıs ayı verilerinin geçen yılın aynı döneminin üzerinde seyrettiğini söyleyen Aktunç, 2026 sezonunun 2025’in üzerinde tamamlanacağını öngördüklerini kaydetti.

Yusuf Bahadır AYDIN

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, KIBRIS TV’de Funda Bedir’in sunduğu “Ben Bilirim” programında turizm sektörüne ilişkin yürütülen çalışmalar, hedefler ve yeni projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Aktunç, uçak biletlerinin yüksek maliyetine çözüm için kamu-özel ortaklığıyla yeniden bir hava yolu modeli üzerinde çalıştıklarını belirtti. Müze işletmeciliğinde yeni döneme geçileceğini açıklayan Aktunç, 2026 turizm sezonunun da geçen yılın üzerinde tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Serhan Aktunç, uçak biletlerinin yüksek fiyatlarının turizmin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirterek, yalnızca vergi indirimiyle kalıcı bir çözüm sağlanamayacağını söyledi. Bu kapsamda kamu-özel ortaklığı modeliyle yeniden bir hava yolu şirketi kurulmasına yönelik çalışma yürüttüklerini açıklayan Aktunç, oluşturulacak fon havuzuyla şirketin desteklenmesi ve böylece piyasada bilet fiyatlarını dengeleyecek bir mekanizma oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Müsteşar Aktunç, bu sistem sayesinde özellikle öğrenciler, askerler ve turizm sezonunda seyahat edecek yolcular için daha uygun fiyatlı uçak biletlerinin mümkün olabileceğini ifade etti.

Turizmin yalnızca otellerden ibaret olmadığını vurgulayan Aktunç, sektörün üretimden istihdama, kamu maliyesinden ticarete kadar ekonominin birçok alanını doğrudan etkilediğini belirtti.

2025 yılında turizm gelirlerinin cari açığın önemli bölümünü karşıladığını ifade eden Aktunç, yaklaşık 2,5 milyon yolcu hareketiyle 2,2 milyar euro seviyesinde turizm geliri elde edildiğini söyledi.

Türkiye pazarında artış sürdü

Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısında son iki yılda önemli artış yaşandığını belirten Aktunç, “Ada Kıbrıs” tanıtım kampanyasının olumlu sonuç verdiğini ifade etti.

Avrupa pazarında yaşanan daralmada ise bölgedeki savaşın ve güvenlik algısının etkili olduğunu dile getiren Aktunç, buna rağmen 2026 yılı Mayıs ayı verilerinin geçen yılın aynı döneminin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Yılın geri kalanında da artışın devam etmesini beklediklerini belirten Aktunç, 2026 sezonunun 2025’in üzerinde tamamlanacağını öngördüklerini kaydetti.

“Turizm sadece casinodan ibaret değil”

Turizm Master Planı kapsamında binlerce turist ile anket gerçekleştirildiğini anlatan Aktunç, ziyaretçilerin ülkeye geliş nedenleri arasında casinonun düşünüldüğü kadar belirleyici olmadığını söyledi.

Anket sonuçlarına göre ziyaretçilerin yalnızca yüzde 9,9’unun geliş amacı olarak casinoyu gösterdiğini belirten Aktunç, büyük otellerde konaklayan turistlerin önemli bölümünün deniz, tarih, kültür, gastronomi ve hizmet kalitesi için KKTC’yi tercih ettiğini ifade etti.

Turizmde ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Aktunç, kültür, gastronomi, doğa yürüyüşleri ve eko turizmin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Müzelerde yeni dönem hazırlığı

Müzelerin çağdaş müzecilik anlayışıyla yönetilmesine yönelik hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıklayan Aktunç, Bakanlar Kurulu onayının ardından ihale sürecinin başlayacağını belirtti.

Yeni model kapsamında müzelerin özelleştirilmeyeceğini vurgulayan Müsteşar Aktunç, yalnızca gişe hizmetleri ile kafe ve satış alanlarının işletmesinin özel sektör eliyle yürütüleceğini, tarihi eserlerin yönetiminin ise devletin kontrolünde kalacağını ifade etti.

Elde edilecek gelirlerin tarihi eserlerin bakım, onarım ve restorasyonunda kullanılacağını kaydeden Aktunç, gece müzeciliği uygulamalarıyla tarihi alanların daha canlı turizm merkezlerine dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Girne Antik Limanı’nın yenilenmesinin ardından bölgedeki ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını belirten Aktunç, benzer uygulamaların diğer tarihi alanlarda da hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Küçük otellere destek mesajı

Aktunç, 2025 yılında casinosuz ve küçük ölçekli otellere yaklaşık 40 milyon TL hibe desteği sağlandığını belirterek, Avrupa pazarına yönelik charter uçuş teşviklerinin de sürdüğünü söyledi.

Turizme verilen desteklerin ekonomik açıdan zorunlu olduğunu ifade eden Aktunç, sektörün ülke ekonomisine sağladığı katma değerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Turizm sektöründe yerli istihdamın artırılmasının önemine de dikkat çeken Aktunç, sektörün sürdürülebilir büyümesi için toplumun tüm kesimlerinin turizme sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.