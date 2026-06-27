2026 Dünya Kupası’nda grup maçları yarın yapılacak 6 müsabakayla tamamlanacak

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarın oynanacak 6 müsabakayla grup maçları sona erecek.
ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu son maçlarında Kolombiya ile Portekiz Miami Stadı’nda TSİ 02.30’da, J Grubu’nda ise Ürdün ile Arjantin Dallas Stadı’nda TSİ 05.00’te karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası’nda son 32 turu Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
L Grubu:
00.00 Panama – İngiltere (New York New Jersey Stadı)
00.00 Hırvatistan – Gana (Philadelphia Stadı)
K Grubu:
02.30 Kolombiya – Portekiz (Miami Stadı)
02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti – Özbekistan (Atlanta Stadı)
J Grubu:
05.00 Cezayir – Avusturya (Kansas City Stadı)
05.00 Ürdün – Arjantin (Dallas Stadı)
Son 32 Turu:
22.00 Güney Afrika – Kanada (Los Angeles Stadı)