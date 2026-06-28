2026 Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri açıklandı! KIBRIS’a 4 Ödül

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 2026 Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri’ni kazanan isimleri açıkladı. Yaklaşık 60 başvuru ve önerinin değerlendirildiği yarışmada, gazetecilerin 1 Haziran 2025 ile 1 Haziran 2026 tarihleri arasında yayımlanan eserleri jüri tarafından incelendi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 2026 Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri’ni kazanan isimleri açıkladı. Yaklaşık 60 başvuru ve önerinin değerlendirildiği yarışmada, gazetecilerin 1 Haziran 2025 ile 1 Haziran 2026 tarihleri arasında yayımlanan eserleri jüri tarafından incelendi.

15 Mayıs-8 Haziran 2026 tarihleri arasında başvuruların kabul edildiği yarışmanın değerlendirmesi, KTGB Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve Özgül Gürkut Mutluyakalı başkanlığındaki Ödül Komitesi tarafından yapıldı. Komitede akademisyenler ve deneyimli gazeteciler görev aldı.

Bu yılın sonuçlarına göre Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs TV, toplam dört ödülle organizasyonun en başarılı medya kuruluşları arasında yer aldı.

Gazete Haber kategorisinde Cemre Cemali, “Bu Düzene Dur Denmeli” başlıklı haberiyle Kıbrıs Gazetesi adına ödül kazanırken, aynı gazeteden Aytuğ Türkkan da meslekte 25 yılını dolduran gazetecilere verilen Hizmet Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Televizyon kategorisinde ise Kıbrıs TV iki önemli ödül aldı. Cemre Cemali, “Bir Meçhul Mezar, 46 Yıllık Bekleyiş” adlı çalışmasıyla TV Haber/Araştırma Haber ödülünü kazanırken, Aliye Özenci de “Koza” programında Hakan Elmasoğlu’nu konuk ettiği yayınla TV Magazin/Yaşam Programı ödülünün sahibi oldu.

Yarışmada ayrıca gazete haberi, röportaj, araştırma, köşe yazısı, fotoğraf, sayfa tasarımı, spor röportajı, televizyon, radyo ve spor programları gibi birçok kategoride ödüller verildi. Barış Gazeteciliği, Kültür Sanat, Akademik Çalışma, Anma, Jüri Özel ve Teşvik ödüllerinin sahipleri de açıklandı.

Ödül Komitesi, Kıbrıs Türk televizyon yayıncılığının unutulmaz yapımları arasında gösterilen “Torba” programını da toplumsal hafızaya katkısı nedeniyle özel ödüle layık gördü.

Öte yandan, gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet veren ve sarı basın kartı sahibi 10 gazeteciye Hizmet Onur Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

KTGB 2026 Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonda sahiplerine takdim edilecek.