2026 TÜK Zahire Alım Fiyatları Açıklandı: Çiftçilerden Hükümete Teşekkür

Toplantıda 2025-2026 üretim sezonu ele alınırken, üreticilerin merakla beklediği 2026 yılı TÜK zahire alım fiyatları Başbakan Ünal Üstel tarafından duyuruldu.

Toplantıda 2025-2026 üretim sezonu ele alınırken, üreticilerin merakla beklediği 2026 yılı TÜK zahire alım fiyatları Başbakan Ünal Üstel tarafından duyuruldu.

Açıklanan fiyatlara göre yemlik arpa kilogram başına 15 TL, tohumluk arpa 15,50 TL, sert buğday 16,50 TL ve yumuşak buğday ise 15 TL'den satın alınacak.

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin üreticiye verdiği desteğin sürdüğünü belirterek, belirlenen alım fiyatlarıyla üreticinin emeğinin korunduğunu, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının yanı sıra kırsal kalkınmanın da desteklendiğini ifade etti. Üstel, hükümetin üreticinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ise alınan karardan dolayı Başbakan Ünal Üstel ile hükümete teşekkür etti. Nizam, 2025-2026 üretim sezonunun yağış bakımından bereketli geçtiğini belirterek, doğrudan gelir desteği (DGD) ve ürün bedelleri açısından da üreticiler için verimli bir dönem yaşandığını söyledi.