21 yaşındaki futbolcu nehirde boğularak hayatını kaybetti!

21 yaşındaki Fransız futbolcu Kenzo Kies, Lyon yakınlarındaki Rhone Nehri’ne girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti.

21 yaşındaki Fransız futbolcu Kenzo Kies, Lyon yakınlarındaki Rhone Nehri’ne girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti.

Geçen sezonu Fransız ekip Guingamp’ın rezerv takımında geçiren genç futbolcu, nehirde boğularak vefat etti.

Fransa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak dalgası sırasında, Kenzo Kies ve arkadaşları Lyon yakınlarındaki Rhone Nehri’ne yüzmeye gitti. Yüzmenin yasak olduğu ve tehlikeli bölgede, aralarında Kies’in de bulunduğu 4 kişi nehrin güçlü akıntısına kapıldı. Arkadaşları sudan çıkmayı başarırken veya kurtarılırken, Kies dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç futbolcunun, tüm çabalara rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği ve ardından hayatını kaybettiği ifade edildi.

Cezayir asıllı Fransız kanat oyuncusu Saint-Etienne akademisinde de forma giydi.