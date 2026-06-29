27 gram aldılar, 10 gramını sattılar: 4 gün daha tutuklular

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma-Tasarruf-Verme” suçlarından tutuklanan M.Ö. ve A.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma-Tasarruf-Verme” suçlarından tutuklanan M.Ö. ve A.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 25.06.2026 Tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığını Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 6 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 10 Haziran’da 27 gram olarak aldıklarını, 10 gramını Lefkoşa’da iki konuma bırakarak, 12 bin TL kazanç sağladıklarını, geri kalan kısmının birazını içip, birazını sakladıklarını söylediklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ve aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.