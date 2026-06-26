27 gram aldılar, 20 gramını sattıklarını itiraf ettiler!

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozan Özder, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlıların tutuklandığını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozan Özder, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan 6 adet sarma sigaranın emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturma kapsamında zanlıların ifade verdiğini aktaran polis, zanlıların uyuşturucu maddeyi 10 Haziran tarihinde 27 gram olarak satın aldıklarını, bunun 20 gramını birçok kişiye sattıklarını beyan ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ve bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şahsın arandığını belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından zanlılar M.Ö. ve A.G.'nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.