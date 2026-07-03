28’inci Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası cumartesi başlıyor

Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası, cumartesi günü başlıyor. CTP’den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ve Naci Talat Vakfı’nın ortak organizasyonu ile bu yıl 28’incisi düzenlenecek turnuva, 15 Temmuz’a kadar devam edecek.

Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası, cumartesi günü başlıyor. CTP’den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ve Naci Talat Vakfı’nın ortak organizasyonu ile bu yıl 28’incisi düzenlenecek turnuva, 15 Temmuz’a kadar devam edecek.

Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası’nda oynanacak turnuvada, kadınlar ve 10 yaş altı çocuklar olmak üzere iki farklı kategori yer alacak.

Kadınlar kategorisinden dört takımın karşı karşıya geleceği turnuvada; Dumlupınar Türk Spor Kulübü, Gönyeli Spor Kulübü, Balıkesir Spor Kulübü ve Biker Ladies takımları yarışacak.

Lisanssız sporcular için yaş sınırı uygulanmayan turnuvada, sporu yalnızca rekabet değil, aynı zamanda birlikte vakit geçirme ve eğlenme aracı olarak gören herkes sahada yer alma fırsatı bulacak.

Liglerde forma giyme imkanı bulamayan 25 yaş altı genç kadın futbolcular da turnuvaya katılabilecek.

Turnuvanın son günü olan 15 Temmuz’da ise, milletvekilleri ile basın mensupları arasında bir gösteri maçı düzenlenecek; ardından final müsabakası oynanacak ve dereceye girenleri ödülleri verilecek.