28. Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası’nda U10 kategorisi maçları gerçekleştirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski Genel Sekreterleri Naci Talat anısına bu yıl 28’incisi düzenlenen “Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası” devam ediyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski Genel Sekreterleri Naci Talat anısına bu yıl 28’incisi düzenlenen “Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası” devam ediyor.

CTP’den verilen bilgiye göre, turnuva kapsamında U10 kategorisinde, 10 yaş altı çocukların oluşturduğu Gönyeli, Değirmenlik, Cihangir, Vadili, DTB, Göçmenköy, Kaymaklı ve GHE takımları, Gönyeli Spor Kulübü Akademi Sahası’na çıktı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde turnuvaya katılan tüm çocuklara madalya ve ödülleri CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli tarafından takdim edildi. Sporun birleştirici gücü ve katılımın önemini ön plana çıkarmak amacıyla, tüm çocuklar eşit şekilde ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü güçlendiren önemli bir değer olduğunu vurguladı. Turnuvaya katılan tüm çocukları gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayan İncirli, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.