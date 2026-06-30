30 Haziran 2026 Salı
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3 kişiyi bıçaklayan 19 yaşındaki genç tutuklandı

KIBRIS 28
Yayınlama: 30 Haziran 2026 Salı 20:48 | Güncellendi: 30.06.2026 23:09 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde, aralarındaki sorun nedeniyle yaşanan tartışmada zanlı M.A., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.D’yi (E-22) sağ ayağından, olayı ayırmaya çalışan Ş.B’yi (E-22) sırtından ve M.Ş’yi (E-25) ise sağ kalça ile karın kısmından yaraladı.
3 kişiyi bıçaklayan 19 yaşındaki genç tutuklandı

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde, aralarındaki sorun nedeniyle yaşanan tartışmada zanlı M.A., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.D’yi (E-22) sağ ayağından, olayı ayırmaya çalışan Ş.B’yi (E-22) sırtından ve M.Ş’yi (E-25) ise sağ kalça ile karın kısmından yaraladı.

A.D., Ş.B. ve M.Ş. kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından A.D. ile Ş.B. taburcu oldu. M.Ş ise müşahede altına alındı. Meseleyle ilgili M.A., tespit edilerek tutuklandı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs