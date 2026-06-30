3 kişiyi bıçaklayan 19 yaşındaki genç tutuklandı

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde, aralarındaki sorun nedeniyle yaşanan tartışmada zanlı M.A., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.D’yi (E-22) sağ ayağından, olayı ayırmaya çalışan Ş.B’yi (E-22) sırtından ve M.Ş’yi (E-25) ise sağ kalça ile karın kısmından yaraladı.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde, aralarındaki sorun nedeniyle yaşanan tartışmada zanlı M.A., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.D’yi (E-22) sağ ayağından, olayı ayırmaya çalışan Ş.B’yi (E-22) sırtından ve M.Ş’yi (E-25) ise sağ kalça ile karın kısmından yaraladı.

A.D., Ş.B. ve M.Ş. kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından A.D. ile Ş.B. taburcu oldu. M.Ş ise müşahede altına alındı. Meseleyle ilgili M.A., tespit edilerek tutuklandı.