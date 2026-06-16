3 milyon TL’lik büyük ikramiye “61382” numaralı bilete isabet etti

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Haziran 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ikramiye sahibini buldu.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Haziran 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ikramiye sahibini buldu.

Büyük ikramiye, “61382” numaralı bilete isabet etti. Şanslı biletin Girne’de faaliyet gösteren bayi Mehmet Onat tarafından satıldığı açıklandı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz tarihinde yapılacak.

Çıkana kadar gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiye 7,5 milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş biletleri ise 16 Haziran’dan itibaren satışa sunulacak.