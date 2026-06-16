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3 milyon TL’lik büyük ikramiye “61382” numaralı bilete isabet etti

KIBRIS 22
Yayınlama: 16 Haziran 2026 Salı 01:34 | Güncellendi: 16.06.2026 13:40 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Haziran 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ikramiye sahibini buldu.
3 milyon TL’lik büyük ikramiye “61382” numaralı bilete isabet etti

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Haziran 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ikramiye sahibini buldu.

Büyük ikramiye, “61382” numaralı bilete isabet etti. Şanslı biletin Girne’de faaliyet gösteren bayi Mehmet Onat tarafından satıldığı açıklandı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 20 Temmuz tarihinde yapılacak.

Çıkana kadar gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiye 7,5 milyon TL olarak belirlendi. Çekiliş biletleri ise 16 Haziran’dan itibaren satışa sunulacak.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi