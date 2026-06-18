30 metrelik kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kedi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.
Bölgeden gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Şöhret Altan’a ait kuyuda mahsur kalan yavru kediye ulaşmak için titiz bir çalışma yürüttü.
Dikkatli müdahale sonucu bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılan yavru kedi, sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.
Başarıyla tamamlanan kurtarma çalışması, bölgede memnuniyetle karşılandı.