35 yaşındaki İngiliz sporcu Larnaka-Manchester uçağında hayatını kaybetti

İngiliz asıllı 35 yaşındaki sporcu Callum Kerr, Larnaka-Manchester uçağında hayatını kaybetti.

İngiliz asıllı 35 yaşındaki sporcu Callum Kerr, Larnaka-Manchester uçağında hayatını kaybetti.

Alithia gazetesi, İngiltere’de yayımlanan “The Sun” gazetesinin haberine dayanarak, olayın 21 Haziran’da, Larnaka-Manchester uçak seferinin yapıldığı esnada meydana geldiğini yazdı.

İngiliz gazetesi, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, partneriyle birlikte seyahat eden, “Bare knuckle boxing”(çıplak el boksu) sporcusu da olan Callum Kerr’in, uçağa binmeden önce aşırı derecede alkol tükettiğini, uçağa bindikten sonra ise partneriyle kavga etmeye başladığını belirtti.

Kabine görevlilerinin güvenlik gereği kadının yerini değiştirdiğini belirten gazete Kerr’in ayrıca yanında oturan adama da saldırdığını yazdı.

Gazete uçakta daha sonra arbede yaşandığını, 3-4 kişinin sakinleştirmek için, Kerr’i uçağın zeminine yatırdığını yazan gazete pilotun Manchester Havalimanı’na acil iniş talebinde bulunduğunu belirtti.

Uçağa gelen polislerin, Kerr’in nefes almadığını tespit ettiğini yazan gazete Manchester polisinin, Kerr’in kesin ölüm nedenini belirlemek için araştırmayı genişlettiğini ayrıca otopsi sonucunu beklediğini kaydetti.

Gazete haberinde ayrıca ifade alınabilmesi için yolcuların uçakta bekletildiğini de yazdı.