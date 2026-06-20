4 ani ölüm… Polis soruşturma başlattı

Polis Basın Subaylığı, ülkede meydana gelen 4 ani ve gayri tabii ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, ülkede meydana gelen 4 ani ve gayri tabii ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, 19 Haziran’da Alayköy’de sakin 42 yaşındaki Abdulkerim Yıldız, kaldığı ikametgahta yaşamını yitirmiş halde bulundu. Yapılan ileri soruşturmada Yıldız’ın intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.

Benzer bir olay da 20 Haziran’da Gazimağusa’da meydana geldi. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yatılı tedavi gören 72 yaşındaki Mehmet Çobanoğlu, hastane binasının dış kısmında yaşamını yitirmiş halde bulundu. Polis, Çobanoğlu’nun da intihar sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiğini bildirdi.

Öte yandan, 19 Haziran’da Geçitkale’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 23 yaşındaki MD Abu Sayed, çalıştığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Sayed’in cansız bedeni üzerinde yapılan ilk muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.

Aynı gün Bahçeli’de sakin 81 yaşındaki Glenys Wyn Williams da kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Williams’ın cansız bedeni üzerinde yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı.