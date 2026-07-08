Polis Örgütü’nün kuruluşunun 62’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 4.Eybil Efendi Polis Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvası devam ediyor.

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 62’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 4.Eybil Efendi Polis Salon Futbolu (FUTSAL) Turnuvası devam ediyor.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada, bu yıl 10 takım yer alıyor. Turnuvaya, Pazartesi günü gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’in başlama vuruşunu yapmasıyla start verildi. Turnuvada açılış maçını ise Polis Özel Harekat Müdürlüğü takımı ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü takımları yaptı.

Geleneksel hale gelen 4. Eybil Efendi Polis Salon Futbolu Turnuvası’nda, takımlar arasındaki heyecan ve kıyasıya mücadele sürüyor. Pazartesi ve dün oynanan grup maçlarının ardından, son grup maçları bugün oynanacak. Turnuvanın son günü olan yarın ise, yarı final ve final maçlarının oynanmasının ardından turnuva tamamlanacak.

Haber: Candan MERT

Fotoğraflar: Özmen YILANCILAR