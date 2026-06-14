4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Takım Kayıt işlemleri tamamlandı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 4. düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine katılım üst düzeyde gerçekleşti. 4-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi U13 Kızlar ,U13 Erkekler , U17 Kızlar ,U17 Erkekler ,Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler olmak üzere 6 farklı kategoride oynanacak. Müsbakalar Girne Antis Plajı , Mağusa Glapsides Plajı , bu yıl yeni yapılan DAÜ Plaj Tesisleri ve Lefkoşa Beach Volley Arena da oynanacak.
Şampiyonanın Müsabaka Programı ( müsabaka tarihleri ve müsabaka yerleri) 17 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak. 7 farklı günde düzenlenecek olan ligde toplam 174 karşılaşma oynanacak.
4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi geçmiş yıllarda olduğu gibi Büyükler kategorisinde 6 Şubat Deprem felaketinde kaybettiğimiz Miili Sporcumuz ve antrenörümüz Osman Cetintaş anısına
Yıldızlar kategorisi velilerimiz anısına ve U13 kategorisi de merhum öğretmenlerimiz anısına oynanacaktır.
Kaya: “Bu yıl 4. sünü düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi, 6 Şubat Deprem felaketinde kaybettiğimiz sporcularımızı, velilerimizi ve öğretmenlerimizi bir kez daha sevgi saygı ve özlemle anacağımız bir organizasyon olacak. Önceki yıllarda olduğu gibi 100 ün üzerinde bir takım katılımı ile gerçekleştirilecek olan bu Şampiyona ya katılım gösteren bütün sporcularımıza başarılar dilerim . Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi yalnızca bir sportif organizasyon degil , ayni zamanda Şampiyon Meleklerimizi ,hocalarımızı ve velilerimizi bir kez daha sevgi saygı ve özlemle anacağımız bir etkinliktir.