4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Takım Kayıt işlemleri tamamlandı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 4. düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine katılım üst düzeyde gerçekleşti. 4-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi U13 Kızlar ,U13 Erkekler , U17 Kızlar ,U17 Erkekler ,Büyük Bayanlar ve Büyük Erkekler olmak üzere 6 farklı kategoride oynanacak. Müsbakalar Girne Antis Plajı , Mağusa Glapsides Plajı , bu yıl yeni yapılan DAÜ Plaj Tesisleri ve Lefkoşa Beach Volley Arena da oynanacak.

Şampiyonanın Müsabaka Programı ( müsabaka tarihleri ve müsabaka yerleri) 17 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak. 7 farklı günde düzenlenecek olan ligde toplam 174 karşılaşma oynanacak.

4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi geçmiş yıllarda olduğu gibi Büyükler kategorisinde 6 Şubat Deprem felaketinde kaybettiğimiz Miili Sporcumuz ve antrenörümüz Osman Cetintaş anısına

Yıldızlar kategorisi velilerimiz anısına ve U13 kategorisi de merhum öğretmenlerimiz anısına oynanacaktır.