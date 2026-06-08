432 bin TL’lik telefon vurgunu zanlısı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat ve evrak sahteleme suçlarından tutuklanan M.Ö. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat ve evrak sahteleme suçlarından tutuklanan M.Ö. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 2026 Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 432 bin TL değerindeki cep telefonlarını çaldığını söyledi. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının 28 Mayıs’ta ülkeden çıkış yapacağı esnada Ercan Havalimanı’nda tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde zanlının 2’si Gazimağusa’da 4’ü Lefkoşa’da 6 adet cep telefonunun 3 ayrı iş yerine sattığının belirlendiğini kaydetti.

Polis, çalınan bir telefonun ise bulunamadığını belirtti. Polis memuru, zanlının ayrıca bir şahsın faturası üzerinden iki adet cep telefonu almış gibi göstermek amacıyla sahte evrak düzenlediğini de kaydetti. Polis, 11 günde 18 kişiden ifade aldıklarını, satış yapılırken zanlı tarafından imzalanan belgelerin incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.