5 yılda 315 çocuk suçlu!

Çocuk suçluklarla ilgili verilerde 2025 yılında 2024’e göre yüzde 50 oranında azalma olması sevindirse de son 5 yıllık veriler incelendiği zaman durumun endişe verici olduğu görülüyor

Çocuk suçluklarla ilgili verilerde 2025 yılında 2024’e göre yüzde 50 oranında azalma olması sevindirse de son 5 yıllık veriler incelendiği zaman durumun endişe verici olduğu görülüyor

Soygun ve sirkat ilk sırada… Son beş yılda 16 yaşından küçük çocukların yargılandığı ve sonuçlanan 386 davada 315 çocuk suçlu bulundu. En yaygın suç, 148 çocuk tarafından işlenen soygun, ev ve dükkân açma, sirkat ve tasarruf olurken, ikinci sırada 50 çocuğun suçlu bulunduğu ‘adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp ve tecavüz’ suçları yer aldı.

51 çocuk hapis yattı… Mahkemelerin 2021-2025 yıllarını kapsayan süredeki kararlara göre suçlu bulunan 315 çocuktan 51’i hapis cezasına çarptırılırken, 42’sine para cezası verildi. 203 çocuk kefalet karşılığında serbest bırakılırken, 7 çocuk Sosyal Hizmetler gözetiminde nezaret altına alındı, 7 çocuk ise sınama cezası aldı.

2025’te gerileme… 2025’te 16 yaş altındaki çocuklarla ilgili 86 dava açıldı. Sonuçlanan 79 davada toplam 60 çocuk suçlu bulundu. Bunların 53’ü erkek, 7’si kız çocuklardan oluştu. 2024 yılında suçlu bulunan çocuk sayısı 127 iken, 2025’te bu sayı 60’a geriledi.

Cemre CEMALİ

KKTC Yüksek Mahkemesi’nin 2025 yılı verilerinde çocuk suçlarda 2024 yılına göre yüzde 50 oranında azalma olması sevindiriyor olsa da son 5 yıllık veriler incelendiği zaman durumun endişe verici olduğu görüldü.

Son 5 yılda 16 yaşından küçük çocukların yargılandığı ve sonuçlanan 386 davada 315 çocuk suçlu bulundu.

KIBRIS muhabirinin mahkemelerin faaliyet raporlarından derlediği bilgilere göre çocukların en fazla karıştığı suçun türü ‘soygun, ev ve dükkân açma, sirkat ve tasarruf’ olurken, bu suçlardan 5 yılda 148 çocuk mahkûm edildi.

Daha dikkat çekici olan ise ‘adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp ve tecavüz’ gibi ağır suçların çocuklar arasında ikinci sırada yer alması oldu. 5 yılda ülkemizde 50 çocuk bu suçlardan suçlu bulundu.

2021-2025 yıllarını da kapsayan 5 yıllık sürede sonuçlanan davalarda suçlu bulunan 315 çocuğun 51’i hapis cezasına çarptırılırken, 42’si para cezası aldı.

16 yaşından küçük 315 çocuk suçlu bulundu

Mahkeme verilerine göre son beş yılda 16 yaşından küçük sanıklarla ilgili görülen davalarda toplam 315 çocuk suçlu bulundu.

Yıl bazında incelendiğinde; 2021 yılında sonuçlanan 19 davada 15 çocuk suçlu bulunurken, 2022’de 61 davada 42, 2023’te 88 davada 71 çocuk mahkûm edildi.

2024 yılında 139 davanın 127’si çocukların suçlu bulunmasıyla sonuçlanırken, 2025 yılında ise 79 davada 60 çocuk suçlu bulundu.

50 çocuk adam öldürmeye teşebbüs, darp, tecavüz suçu işledi

İşlenen suç türlerine bakıldığında, 5 yılda ülkemizde 50 çocuk adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp ve tecavüz gibi ağır suçlardan mahkûm oldu.

1 çocuk silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma veya kullanma suçundan ceza alırken, 1 çocuk da hintkeneviri tasarrufu suçundan mahkûm edildi.

En yüksek sayı ise mülkiyete karşı işlenen suçlarda kaydedildi. Mahkemelere yansıyan verilere göre 5 yılda 148 çocuk soygun, ev ve dükkan açma, sirkat ve tasarruf suçlarından suçlu bulundu.

Ayrıca 36 çocuk kavga, rahatsızlık verme ve kasti hasar suçlarından ceza alırken, 38 çocuk uygunsuz hareket suçundan mahkûm edildi.

Trafik ve diğer suçlar kapsamında ceza alan çocuk sayısı 32 olarak kayıtlara geçti. Sahtekârlıkla para temini suçundan mahkûm olan çocuk sayısı ise 9 oldu.

5 yılda 51 çocuk hapis cezası aldı

Mahkemelerin verdiği cezalara bakıldığında ise 5 yılda suçlu bulunan 315 çocuktan 51’i hapislik cezasına çarptırıldı.

42 çocuğa para cezası verilirken, 203 çocuk kefalet karşılığı serbest bırakıldı. 7 çocuk sosyal hizmetler gözetiminde nezaret altına alınırken, 7 çocuk da sınama cezası aldı.

Çocuk suçlarında 41 dava 2026’ya devretti

Geçtiğimiz yıl 16 yaş altındaki çocuklarla ilgili toplam 86 yeni dava dosyası açılırken, bir önceki yıldan devreden 34 davayla birlikte mahkemelerin gündemine 120 dava geldi.

Yıl içerisinde 23 dava geri çekme veya takipsizlikle sonuçlanırken, 2025 yılında genç suçlularla ilgili 79 dava karara bağlandı. Buna karşın 41 dava sonuçlandırılamayarak 2026 yılına devretti.

Mahkemelerde sonuçlanan 79 davada 60 çocuk suçlu bulunurken; suçlu bulunan çocukların 53’ünü erkekler, 7’sini ise kız çocukları oluşturdu.

Suçlu bulunan çocukların işlediği suçlara bakıldığında, 13’ünün adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp ve tecavüz gibi ağır suçlardan mahkûm olduğu görüldü.

Hırsızlık, soygun, ev ve dükkân açma suçlarından suçlu bulunan çocuk sayısı ise 21 olarak kaydedildi.

Bunun yanında 10 çocuk kavga, rahatsızlık verme ve kasti hasar suçlarından, 13 çocuk ise uygunsuz hareket suçlarından suçlu bulundu. Trafik ve diğer suçlardan mahkûm olan çocuk sayısı ise 3 oldu.

2025’te 4 çocuk hapse gönderildi

2025 yılında 16 yaş altındaki çocuklarla ilgili 86 dava açıldı. Sonuçlanan 79 davada toplam 60 çocuk suçlu bulundu. Bunların 53’ü erkek, 7’si kız çocuklardan oluştu.

2024 yılında suçlu bulunan çocuk sayısı 127 iken, 2025’te bu sayı 60’a düştü. Çocuk suçlarında en yaygın dosyalar, sirkat ve soygun suçları oldu.

Geçtiğimiz yıl neticelenen davalarda suçlu bulunan 60 çocuk hakkında verilen kararlara bakıldığında, 4 çocuğun Sosyal Hizmetler Dairesi gözetiminde nezaret altına alınmasına karar verildi.

Aynı dönemde 4 çocuk hakkında hapislik cezası verirken, 16 çocuk para cezasına çarptırıldı.

Diğer kararlar kapsamında 14 çocuk nazara alınırken, 22 çocuk için ise kefalet senedi uygulanmasına hükmedildi.