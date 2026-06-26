54. Geleneksel İskele Festivali bu akşam başlıyor

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin resmi açılış töreni saat 19.00’da İskele Ecevit Meydanı’nda yapılacak.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin resmi açılış töreni saat 19.00’da İskele Ecevit Meydanı’nda yapılacak.

Festivalin açılış konserinde Zülfü Livaneli, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak. Saat 22.00’de başlayacak konser halka açık ve ücretsiz olacak.

10 gün sürecek festival, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Açılış programı, festival kortejinin alana hareket etmesiyle başlayacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Atatürk Büstü’ne çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Açılış töreninde, 26. İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Uruguay, Rusya, Peru, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinler’den gelen ekipler gösteri sunacak.

- Kan bağışı etkinliği düzenlenecek

Festival kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Thalassemia Derneği iş birliğinde kan bağışı etkinliği yapılacak. Kan bağışı etkinliği, bugün ve 2 Temmuz Perşembe günü festival alanında gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında yerli sanatçılar da konser verecek. Grup Otantik, yarın saat 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Grup Melatonin, Dora Müzik Grubu ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı saat 20.45’te; Yakamoz ve Reva Müzik Grubu ise 3 Temmuz Cuma saat 21.00’de konser verecek.

Festivalin kapanış konserinde ise 5 Temmuz Pazar günü Semicenk sahne alacak. İskele Ecevit Meydanı’nda yer alacak konser saat 22.00’de başlayacak ve halka açık olacak.

- İskele’de ilk kez drift gösterisi yapılacak

54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl ilk kez drift gösterisi yapılacak.

İskele Rallisi’nin ilk günü olan yarın gerçekleştirilecek Özel Seyirci Etabı saat 19.30’da İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Otoparkı’nda yer alacak ve ücretsiz izlenebilecek.

Festival programında ayrıca Karadenizliler Gecesi, Larnakalılar Gecesi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışması, Sokak Basketbol Şöleni, yağlı direk bayrak kapma ve dalma yarışması, okçuluk, olta ile balık avlama yarışması, minikler ve kadınlar halı saha turnuvası, sporting, tavla ve satranç turnuvaları da yer alacak.