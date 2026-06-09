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"54. Geleneksel İskele Festivali", Zülfü Livaneli konseriyle başlıyor

KÜLTÜR SANAT 13
Yayınlama: 09 Haziran 2026 Salı 15:32 | Güncellendi: 09.06.2026 19:28 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
İskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İskele Ecevit Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak konserde, Livaneli’ye KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
"54. Geleneksel İskele Festivali", Zülfü Livaneli konseriyle başlıyor

İskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İskele Ecevit Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak konserde, Livaneli’ye KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Konser halkın katılımına açık ve ücretsiz olacak.

Festival, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Gündem Kıbrıs