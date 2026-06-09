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9 Haziran 2026 Salı
"54. Geleneksel İskele Festivali", Zülfü Livaneli konseriyle başlıyor
İskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İskele Ecevit Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak konserde, Livaneli’ye KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
İskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İskele Ecevit Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak konserde, Livaneli’ye KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
Konser halkın katılımına açık ve ücretsiz olacak.
Festival, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs