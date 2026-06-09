"54. Geleneksel İskele Festivali", Zülfü Livaneli konseriyle başlıyor

KÜLTÜR SANAT 13

Yayınlama: 09 Haziran 2026 Salı 15:32 | Güncellendi: 09.06.2026 19:28 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

İskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İskele Ecevit Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak konserde, Livaneli’ye KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

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İskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İskele Ecevit Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak konserde, Livaneli’ye KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Konser halkın katılımına açık ve ücretsiz olacak. Festival, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek.