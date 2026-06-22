54. İskele Festivali 26 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında…

Larnaka’da başlayan, 1974 Barış Harekatı’na denk gelen yıl dışında her yıl aralıksız yapılan 54. Geleneksel İskele Festivali’nde açılış günü, 26 Haziran Cuma günü saat 22.00’de KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli konser verecek.

Larnaka’da başlayan, 1974 Barış Harekatı’na denk gelen yıl dışında her yıl aralıksız yapılan 54. Geleneksel İskele Festivali’nde açılış günü, 26 Haziran Cuma günü saat 22.00’de KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli konser verecek.

Festival kapsamında 29. Uluslararası Halk Dansları Festivali de yer alacak. Festivalde, KKTC, Türkiye, Uruguay, Rusya, Kırgızistan, Peru, Kuzey Osetya ve Filipinler’den ekipler gösteri sunacak.

54. Geleneksel İskele Festivali’nin tanıtımı Grand Sapphire Resort Otel’de yemekli basın toplantısıyla yapıldı.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ada’nın en köklü ve en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan, yıllardır kültürün, sanatın, sporun ve eğlencenin buluşma noktası haline gelen Geleneksel İskele Festivali’nin 54. yaşını hep birlikte karşılamanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Sadıkoğlu, “Sadece İskele halkının değil, ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce insanın da ilgiyle takip ettiği, ‘festivaller festivali’ olarak anılan festivalimiz, bu yıl da dopdolu ve birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.” dedi.

Sadıkoğlu, Larnaka’dan İskele’ye uzanan, her yıl biraz daha değer kazanan ve zamanla daha da güzelleşen, adanın en köklü organizasyonu olan Geleneksel İskele Festivali’nin 26 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Sadıkoğlu, festival boyunca gündüz saatlerinde çeşitli sportif faaliyetler yer alırken, akşamları ise adeta bir karnaval havası yaşanacağını ifade etti.

Türk müziğinin ve edebiyatının güçlü ismi Zülfü Livaneli’nin, “Sevdalım Hayat Şarkıları” konseri ile İskele Ecevit Meydanı’nda sahneye çıkacağını belirten Sadıkoğlu, Bu özel gecede Livaneli’ye , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceğini söyledi.

Sadıkoğlu, yerli müzik gruplarının da festival coşkusuna değerli katkılar sunacağını kaydederek; Melatonin, Dora Müzik Grubu ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı akşamı saat 20.45’te; Yakamoz ve Reva Müzik Grubu ise 3 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde sahneye çıkarak festival renk katacağını söyledi.

Sadıkoğlu, festivalin kapanışının ise Semicenk’in, 5 Temmuz Pazar günü saat 22.00’de İskele Ecevit Meydanı’nda vereceği konserle yapılacağını ifade etti.

Festival etkinliklerinin tümüne katılımın ücretsiz olacağı bildirildi.

Sadıkoğlu’nun konuşmasın ardından festivalde yer alacak olan etkinliklerin detaylarını Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, İskele Belediyesi Halk Dasnları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa, Karadeniz Kültür Derneği Genel Sekreteri Turgut Akal, Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Başkanı Tiğin Kişmir, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ballı, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü As Başkanı Erkut Yılmabaşar, Okçuluk Federasyonu Temsilcisi Nurettin Gargı, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sportif Etkinlikler Komitesi’nden Seymen Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Kubilay Aşık, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Belediye Meclis Üyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komitesi Zekiye Gece aktardı.