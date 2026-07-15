592 gündür kaçak

KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Kongo uyruklu H.C.O. mahkemeye çıkarıldı.

KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Kongo uyruklu H.C.O. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Derviş Sadeli olguları aktardı. Polis, 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 08:20 raddelerinde Lefkoşa Muhaceret Amirliği’ne gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30.11.2024 tarihinden itibaren 592 gün, KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını, adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu